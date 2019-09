Felicity Huffman condannata per tangente universitaria

Felicity Huffman - condannata a 14 giorni di prigione la protagonista di Desperate Housewives : condannata a 14 giorni di prigione. Felicity Huffman, protagonista di Desperate Housewives, dovrà iniziare a scontare la pena tra sei settimane. L’attrice è stata condannata anche al pagamento di 30mila dollari di multa, 250 ore di servizi sociali e un anno di libertà vigilata. Il motivo della condanna è l’aver pagato migliaia di dollari per permettere alla figlia di entrare in un’università prestigiosa. La giudice federale ...

Felicity Huffman andrà in prigione - i dettagli e le reazioni dell’attrice alla sentenza : A sei mesi dall'arresto per il coinvolgimento nello scandalo dei college Felicity Huffman può finalmente fare i conti con il suo destino. L'ex interprete di Desperate Housewives, American Crime, When They See Us è stata condannata a 14 giorni di reclusione dal giudice Indira Talwani del tribunale di Boston. La sentenza è una via di mezzo fra la richiesta del pubblico ministero – 30 giorni di reclusione – e la pena alternativa – da scontare ...

Eva Longoria e Marc Cherry difendono Felicity Huffman - ma la “grande umanità sul set” non può bastare : Lo scandalo dei college è esploso ormai sei mesi fa e da allora la vita di Felicity Huffman non è più la stessa. Il mito della donna normale, alimentato dalla vicinanza al suo indimenticabile personaggio in Desperate Housewives e dall'adorabile matrimonio trentennale con il collega William H. Macy, è andato in mille pezzi nello scontro con le accuse di corruzione. Huffman, è la tesi peraltro confermata dalla diretta interessata, ha pagato ...

Desperate Housewives - Eva Longoria vittima di bullismo sul set - Felicity Huffman fu l'unica a difenderla : Cosa non si fa per aiutare un'amica. Anche ricordare momenti dolorosi del passato mai rivelati prima.Eva Longoria, attrice, produttrice, stella di Desperate Housewives ha scritto una lettera per supportare l'amica Felicity Huffman coinvolta nello scandalo legato ad ammissioni al college pilotate. Longoria è stata una delle 27 persone che hanno scritto una lettera al giudice che si sta occupando del caso, per descrivere la personalità della ...