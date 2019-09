La denuncia shock di due ragazze | “violentate da quattro calciatori” DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Brutta vicenda che riguarda il mondo del calcio nelle ultime ore, dueinfatti hannoto di essere state violentate dacalciatori in una spiaggia di Baia Sardinia, in Costa Smeralda. Le presunte vittime avrebbero raccontato ai carabinieri di aver subito violenze sessuali dopo una serata in discoteca da parte dicalciatori campani, i diretti interessati avrebbero però negato ogni tipo di responsabilità. I militati stanno visionando le immagini delle telecamere per provare a chiarire meglio la situazione, la violenza si sarebbe verificata in spiaggia. Entrambe lelavoravano comeimmagine in discoteca, i calciatori avrebbero tutti età compresa tra 20 e 23 anni. Aggiornamenti previsti entro i prossimi giorni. LEGGI ANCHE –> Frode e riciclaggio, è bufera: arrestato un agente, nel mirino trasferimenti di calciatori NOMI e ...

