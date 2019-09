Siena | donna di 84 anni picchiata a morte nel suo letto | sospettato il figlio 45enne con

Eccezionale operazione chirurgica a Siena : impiantata una mega-protesi nel ginocchio di una donna di 77 anni : Un intervento chirurgico particolare e non di routine, effettuato nell’Azienda ospedaliero-universitaria senese dall’equipe della Uoc Ortopedia dell’ospedale delle Scotte di Siena, diretta dal professor Stefano Giannotti. E’ stata impiantata una ”mega-protesi” al ginocchio su una paziente di 77 anni, con frattura periprotesica femorale, riadattando per questo caso una tecnica utilizzata in chirurgia ortopedica ...