Cittadinanza italiana alla velina di ‘Striscia la notizia’ | “Ho pianto dalla gioia”

Mikaela - la Velina bionda ha ottenuto la Cittadinanza italiana : “Ho pianto” : Mikaela Neaze Silva ha ottenuto la cittadinanza italiana: traguardo per la Velina bionda di Striscia la notizia Mikaela Neaze Silva è finalmente una cittadina italiana a tutti gli effetti. Dopo anni la Velina bionda di Striscia la notizia ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana. Una grande emozione, un sogno inseguito da tempo e che si […] L'articolo Mikaela, la Velina bionda ha ottenuto la cittadinanza italiana: “Ho ...

Quando si può revocare la Cittadinanza italiana? : Sandro Gozi (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Nelle ultime ore è tornato al centro del dibattito politico un tema di cui non si parlava più da tempo: la possibilità di revocare la cittadinanza italiana. L’input è arrivato dalle reazioni di alcuni esponenti politici a un caso abbastanza eccezionale: la presenza di un uomo politico italiano in un governo estero. Come ha anticipato il quotidiano francese Le Figaro, Sandro Gozi, ex ...

Caso Di Maio-Gozi - ecco quando è possibile revocare la Cittadinanza italiana : Il ministro Luigi Di Maio ha proposto di revocare la cittadinanza italiana a Sandro Gozi. La legge lo permette quando un cittadino accetta un impiego pubblico o una carica pubblica da un altro Stato, ma la Convenzione sulla Riduzione dell’Apolidia del 1961 lo vieta se la persona non ha altra cittadinanza

Giorgia Meloni : "Sandro Gozi al governo di Emmanuel Macron? Bisogna revocargli la Cittadinanza italiana" : "Non capiamo da dove possa scaturire tanta riconoscenza da parte dello Stato francese nei confronti di Sandro Gozi ma le norme sulla cittadinanza italiana precisano che, motivo di perdita della nostra cittadinanza possa essere il conseguimento di cariche pubbliche da parte di uno Stato estero". Gior

Di Maio contro Gozi : "Via la Cittadinanza italiana "Troppi no dalla Lega - mi auguro qualche sì" : Il vicepremier fa propria la battaglia di Meloni che scrive a Conte per sollevare il caso Gozi. E poi parla di attualità politica, invitando i colleghi di governo a votare la riforma della giustizia.

Gozi (Pd) entra nel governo francese - Di Maio : “Valutare se revocargli Cittadinanza italiana” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, chiede di revocare la cittadinanza italiana a Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni che ora andrà a ricoprire un incarico molto simile per il governo francese e per la nazione guidata da Emmanuel Macron.Continua a leggere

Giorgia Meloni chiede la revoca della Cittadinanza italiana a Sandro Gozi : Via la cittadinanza italiana a Sandro Gozi. A chiederlo, in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblicata su Il Giornale, è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che si scaglia contro l’ex sottosegretario del Governo Renzi per il suo incarico nel gabinetto del premier francese Edouard Philippe. “Non capiamo da dove possa scaturire tanta riconoscenza da parte dello Stato ...

Bus sequestrato - consegnata Cittadinanza italiana ad Adam e Ramy : Gabriele Laganà Con una cerimonia ufficiale, questa mattina il sindaco di Crema Stefania Bonaldi ha ufficializzato il conferimento della cittadinanza italiana ad Adam e Ramy Adam El Hamami e Ramy Shehata, i due ragazzini eroi che diedero l'allarme sul bus sequestrato da Osseynou Sy, l’autista senegalese di 46 anni che voleva invadere la pista di Linate al fine di causare una strage per vendicare i migranti morti nel Mediterraneo, da ...

Finti matrimoni per ottenere la Cittadinanza italiana : banda sgominata : Due donne ed un uomo, tutti di origine marocchina, sono stati arrestati dalla Polizia di Nuoro: le indagini sono partite...

Matrimoni fittizi per Cittadinanza italiana - smantellata organizzazione criminale : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – La Polizia di Nuoro ha eseguito tre misure cautelari nei confronti di tre cittadini marocchini, due donne e un uomo. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno accertato che si trattava di una vera e propria organizzazione criminale operante nel territorio di Siniscola, in provincia di Nuoro, con finalità di organizzare Matrimoni fittizi tra cittadini italiani e donne straniere anche loro di ...