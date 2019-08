TgBlog 24 agosto 2019 | tutte le notizie

TgBlog - edizione del 23 agosto 2019 : Le principali notizie di oggi, venerdì 23 agosto 2019, nella quotidiana edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il 'best of' delle news del giorno presenti sulla nostra home page, sono inaugurate dall'annuncio di una sitcom Rai 2 con Belen Rodriguez e Stefano De Martino, prossimamente a brevissimo anche alla conduzione prima de La Notte della Taranta e poi della finale di Castrocaro. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, quindi, tocca a ...

TgBlog 22 agosto 2019 : tutte le notizie : Oggi, giovedì 22 agosto 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto delle le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato della copertura televisiva riguardante la crisi di governo, nella fattispecie il secondo giorno di consultazioni che si sta tenendo oggi, delle anticipazioni di TvBlog riguardanti la serata ...

TgBlog - edizione del 21 agosto 2019 : Sono due i retroscena con la quale apriamo questa ricca edizione del notiziario di TvBlog, il primo riguarda Grand Tour che chiuderà anzitempo la sua avventura con una doppia puntata in onda venerdì 23 agosto a causa di ascolti non soddisfacenti che hanno portato a questa scelta.Il secondo è dedicato ad Amici Vip, che non ha ancora una data certa d'inizio ma che di certo ha la conduzione affidata a Michelle Hunziker (anche se il settimanale Chi ...

TgBlog - l'edizione del 20 agosto 2019 : Un'edizione ricca di retroscena, quella di oggi, 20 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con il retroscena su due nuovi possibili nomi del cast di Amici Vip, in onda da settembre su Canale 5, per poi passare all'intervista esclusiva rilasciata da Federico Quaranta, da poco uscito da Linea Verde.Per i retroscena, spazio anche al futuro di Nunzia De Girolamo, divisa tra i possibili impegni in tv e quelli in politica, ...

TgBlog - l'edizione del 19 agosto 2019 : Si apre una nuova settimana con l'edizione di oggi, 19 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Tra queste, l'annuncio delle sei coppie che parteciperanno alla seconda edizione di Temptation Island Vip.Spazio, poi, alla scomparsa dell'ex direttrice del Tg2 Ida Colucci, con il messaggio di cordoglio da parte della Rai, ed a come la tv di Stato e La 7 seguiranno le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al ...

TgBlog - edizione del 18 agosto 2019 : In una domenica ancora piena di estate, di vacanze e di work in progress per la stagione tv 2019/20 ecco arrivare nuove succulente novità riguardanti Miss Italia. L'ottantesima edizione del concorso di bellezza oltre ad una giuria d'eccellenza ed un parterre di ex Miss storiche vedrà la partecipazione di ospiti del calibro di Ficarra e Picone e Marisa Laurito, tutto ciò secondo un nostro retroscena.A proposito di notizie lanciate dal nostro ...

TgBlog - edizione del 17 agosto 2019 : L'edizione del sabato di TgBlog parte dai funerali di Nadia Toffa celebrati ieri 16 agosto al duomo di Brescia. Tra gli interventi più importanti quello di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (NA) che nel ricordare la iena scomparsa pochi giorni fa ha detto: "E' entrata nel cuore di tutti perché è stata autentica, cocciuta, perseverante, tosta", mentre il papà del programma di Italia 1 Davide Parenti ne parla "come perdere un ...

TgBlog 16 agosto 2019 : tutte le notizie : Oggi, venerdì 16 agosto 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto delle le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dei funerali di Nadia Toffa, che si sono svolti oggi a Brescia, delle dichiarazioni di Davide Parenti, creatore de Le Iene, del Palio di Siena, in onda oggi su Rai 2, delle novità di Domenica In ...

TgBlog - l'edizione del 15 agosto 2019 : Anche a Ferragosto non mancano le notizie di cui parlare nell'edizione di oggi, 15 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con un'anteprima Blogo, ovvero le componenti della giuria tecnica della prossima edizione di Miss Italia, in onda su Raiuno con la conduzione di Alessandro Greco, e gli ospiti musicali.Spazio anche ad un'interessante intervista a Maria Sabato, costumista di numerosi programmi televisivi, che svela anche una ...

TgBlog - l'edizione del 14 agosto 2019 : Numerose notizie legate all'attualità nell'edizione di oggi, 14 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con la commemorazione ad un anno dal crollo del Ponte Morandi, mandata in onda dalla Rai, con una scelta stilistica relativa al minuto di silenzio molto apprezzata. Inoltre, si parla anche della programmazione in occasione di questo anniversario.Spazio anche per Nadia Toffa, con l'annuncio della data dei funerali, e ...

TgBlog - l'edizione del 13 agosto 2019 : E' un'edizione che si apre con la triste notizia della scomparsa di Nadia Toffa, quella di oggi, 13 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parla, infatti, del cordoglio de Le Iene, di cui la Toffa è stata inviata e conduttrice, ma anche dei personaggi del mondo dello spettacolo e le variazioni in palinsesto sulla reti Mediaset per ricordarla.Per quanto riguarda le altre notizie, invece, spazio alle dichiarazioni di Morgan, che ...

TgBlog 12 agosto 2019 : tutte le notizie : Oggi, lunedì 12 agosto 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto di tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dell'intervista che Alessandro Greco, conduttore della prossima edizione di Miss Italia, ha concesso a noi di TvBlog; successivamente, abbiamo anche parlato della fiction sulla tragedia di ...

TgBlog - edizione dell'11 agosto 2019 : Il notiziario della domenica di TvBlog si apre all'insegna del cult e del Castello delle Cerimonie che riaprirà i battenti a partire dal 30 agosto su Real Time insieme alla famiglia Polese che ospiterà nuove bizzarre feste senza esclusione di trash.Dall'intrattenimento passiamo all'informazione: Remo Croci storico inviato di Quarto Grado lascia la trasmissione del venerdì sera di Rete 4 per tornare alle origini come inviato "per i telegiornali ...

TgBlog - edizione del 10 agosto 2019 : In apertura del notiziario di questo sabato 10 agosto apriremo parlando della serie Netflix sempre più cult La casa di carta. Arrivata alla terza serie, ecco un altro cross-over dopo lo speciale con Simona Ventura andato in onda a metà luglio su Rai 2. Si tratta della sigla cantata da Cristina d'Avena.Sempre a proposito di serie tv vi raccontiamo le novità della seconda stagione di The Rookie, in particolare dell'addio di Afton Williamson. Sullo ...