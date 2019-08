La giravolta di Salvini

Salvini? Non sa che pesci pigliare Lo dimostra la giravolta sulla Tav : Dj alla consolle. Le cubiste. Le riunioni in costume da bagno. L'Inno di Mameli (non cantato). L'idea che ci siamo fatti in questi giorni è quella di un Matteo Salvini irrefrenabile, schiacciasassi e spaccatutto. Il Capitano, insomma. Un Capitano che... Segui su affaritaliani.it