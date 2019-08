Un tragico errore avere aperto a un nuovo governo prima della crisi” | dice Boccia

Fonte : agi

(Di lunedì 19 agosto 2019) “È stato una undell'aperturae tutto questo “per eccesso di protagonismo”. Non fa sconti a Matteo Renzi Francesco, deputato democratico, dal primo agosto componenteCommissione Parlamentare di Inchiesta sul Sistema bancario e finanziarioXVIII Legislatura e da luglio anche responsabile Economia e società digitale del Pd. Un, perché tra le altre cose “ha dato ai 5Stelle una centralità enorme” mentre “solo dopo l'aperturacrisi e la sintesi del presidenteRepubblica avremmo posto le nostre condizioni nette per una maggioranza di legislatura o voto immediato”,in un'intervista a la Repubblica in edicola. E così, anche sull'ipotesi di una “coalizione Ursula” avanzata domenica 18 agosto dall'ex premier Romano Prodi in un editoriale su Il Messaggero,che in Italia avrebbe ...

