Coppa Italia | i risultati del terzo turno

Coppa Italia Napoli – Può incrociare la sorpresa del terzo turno : Coppa Italia Napoli – Nella serata di ieri è stato giocato il terzo turno eliminatorio che ha scaturito una sorpresa, riguarda anche il futuro del Napoli nella competizione. Coppa Italia Napoli – Il Perugia, vincendo in casa per 2-1 contro il Brescia, potrà essere la sfidante del Napoli agli ottavi di finale qualora riuscisse nell’impresa di eliminare ancora un’altra squadra di Serie A, stavolta a farne le spese ...

Coppa Italia 2020 - il tabellone dai sedicesimi alla finale. Date - programma - orari e tv : Si è appena concluso il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia di calcio, che ha delineato gli accoppiamenti del quarto turno, in programma mercoledì 4 dicembre, che prevede otto scontri tra le sedici vincenti dei match del fine settimana. Le prime otto classificate dello scorso massimo campionato di calcio infatti entreranno in gara come al solito agli ottavi di finale, da disputarsi il 15 ed il 22 gennaio. La RAI detiene i diritti del ...

Coppa Italia terzo turno sconfitto il Crotone dalla Sampdoria ed esce dalla competizione a testa alta. La delusione di mister Stroppa : Crotone 1 Sampdoria 3 Marcatori: Zanellato 7°, Caprari 37°, Murru (R ) 41°, Maroni 59° Crotone (3-5-2):

Calcio - Coppa Italia 2019-2020 : cadono a sorpresa Brescia ed Hellas Verona - avanzano Empoli e Fiorentina : La Coppa Italia di Calcio ha visto nel weekend lo svolgimento del terzo turno eliminatorio: dopo il 4-1 il Genoa ha superato l’Imolese venerdì ed il 3-1 con cui il Parma ha battuto il Venezia ieri, oggi si registrano due cadute importanti. Il Brescia viene battuto ai supplementari dal Perugia, mentre cade in casa, sempre ai supplementari l’Hellas Verona, superato dalla Cremonese. Passa ai supplementari anche l’Empoli, che piega ...

Coppa Italia - gli accoppiamenti del quarto turno : spiccano Cagliari-Sampdoria e Udinese-Bologna - tutte le gare : Coppa Italia – Si sono concluse le partite del terzo turno di Coppa Italia. Come al solito non sono mancate le sorprese con le eliminazioni di Brescia e Verona. Ora ci si vede a dicembre per il quarto turno. spiccano le gare tra Cagliari e Sampdoria, e quella tra Udinese e Bologna. Tanti altri match molto interessanti. Questi gli accoppiamenti. quarto turno Coppa ...

Risultati Coppa Italia - il programma completo del terzo turno : ok Lecce - Bologna - Sassuolo e Spal : Risultati Coppa Italia – La Coppa Italia entra nel vivo con alcune tra le squadre di Serie A che fanno il loro debutto stagionale in partite ufficiali. Ad aprire è stata Genoa-Imolese finita 4-1. Parma-Venezia finisce 3-1. Fiorentina-Monza finisce 3-1 con i viola che rimontano nel finale. Eliminato il Brescia. In serata vittorie per Cagliari e Udinese. Passano il turno anche Bologna, Lecce, Sassuolo e Spal. Il programma ...

Video/ Pianese Pistoiese - 0-2 - : gol e highlights - Coppa Italia Serie C - : Video Pianese Pistoiese, 0-2,: highlights e gol della partita di Coppa Italia di Serie C Girone D: eliminate tutte e due le squadre passa il Pordenone.

Ciliverghe - battuto il Legnago in Coppa Italia : decisivi i tiri dal dischetto : Ciliverghe – Legnago Ciliverghe (4-3-1-2): Valtorta; Sanni, Avesani, Minelli, Menni; Mozzanica, Vignali (26’ st Comotti), Franzoni; Pasotti (40’ st Sola); De Angelis, Confalonieri (22’ st Berta). A disp.: Magoni, Manu-Aning, Faccioli, Miglio, Coulibaly, Ait Bakrim. All.: Carobbio. Legnago (4-3-1-2): Enzo; Darraij, Moretti, Bondioli, Botturi (27’ st Forestan); Yabre, Ranelli, Antonelli (27’ st Demian); Cicarevic (18’ st Farinazzo); Barone, ...

Silvio Berlusconi - Coppa Italia amara : il Monza va in vantaggio poi la Fiorentina lo ribalta : Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ci crede per quasi un'ora, poi la Fiorentina lo ribalta e si qualifica per il prossimo turno in Coppa Italia. Al Franchi, i brianzoli allenati da Brocchi passano in vantaggio al 35' con Brighenti, ma nella ripresa nel giro di 5 minuti i viola padroni

Mario Balotelli torna a Brescia - prima delusione : fuori dalla Coppa Italia contro il Perugia : "Finalmente torno nella MIA CITTÀ, Brescia ci sono". Sono queste le prime parole di Mario Balotelli, affidate al proprio profilo Instagram, dopo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento al Brescia. Il messaggio è accompagnato da un video che ripercorre la carriera di SuperMario, a cominciare propr

Risultati Coppa Italia - il programma completo del terzo turno : Brescia eliminato dal Perugia : Risultati Coppa Italia – La Coppa Italia entra nel vivo con alcune tra le squadre di Serie A che fanno il loro debutto stagionale in partite ufficiali. Ad aprire è stata Genoa-Imolese finita 4-1. Parma-Venezia finisce 3-1. Fiorentina-Monza finisce 3-1 con i viola che rimontano nel finale. eliminato il Brescia. Il programma completo. terzo turno Coppa Italia, I Risultati Venerdì ore 20:30 Genoa-Imolese 4-1 Sabato ore ...

Risultati Coppa Italia Serie C - la Reggiana passa il turno : il programma completo e le classifiche aggiornate : Risultati Coppa Italia Serie C, ricco il programma odierno per quanto riguarda la competizione relativa alla terza Serie Italiana. Dopo l’unico match di ieri, con la Pistoiese vittoriosa in casa della Pianese ma comunque fuori, tante le gare di oggi. La prima partita ha visto soccombere in casa l’Albinoleffe, sconfitta in casa dal Lecco. Clamorosa eliminazione del Bari, sconfitta di misura in casa di un Avellino ancora in ...

Coppa Italia - la Fiorentina rimonta nel finale : Monza ko 3-1 sotto i colpi di Vlahovic : Il Monza spaventa la Fiorentina ma alla fine sono i viola ad approdare al quarto turno eliminatorio di Coppa Italia vincendo in rimonta per 3-1. Al “Franchi”, dopo un avvio di marca viola, la squadra di Brocchi prende coraggio e al 34′ trova il vantaggio con Brighenti, tutto solo in mezzo all’area sul cross dalla destra di Lepore. La Fiorentina si vede annullare per fuorigioco un gol a Boateng, poi si scatena ...

Risultati Coppa Italia - il programma completo del terzo turno : la Fiorentina rimonta il Monza nel finale : Risultati Coppa Italia – La Coppa Italia entra nel vivo con alcune tra le squadre di Serie A che fanno il loro debutto stagionale in partite ufficiali. Ad aprire è stata Genoa-Imolese finita 4-1. Parma-Venezia finisce 3-1, il resto del turno nel ricco programma della domenica. Fiorentina-Monza finisce 3-1 con i viola che rimontano nel finale. Il programma completo. terzo turno Coppa Italia, I Risultati Venerdì ore ...