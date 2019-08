Padre 34enne muore investito da auto pirata Salvo il figlio di 6 anni

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Rosa Scognamiglio A Castel Volturno (Napoli) un giovaneè stato travolto e ucciso da un'. Ildi 6per miracolo Passeggiava con ildi 6ed è stato ucciso da un'. Così, Giorgio Galiero, 34, ha perso la vita verso le ore 20.30 di sabato 17 agosto. È accaduto ieri sera, a Castel Volturno, in provincia di Napoli. Il trentaquatrenne era in giro per la piccola località balneare con la sua famiglia quando una vettura di grossa cilindrata lo ha sbattuto all'aria sull'attraversamento pedonale di Via delle Acacie, all'altezza del pub Bambusa. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118.La vittima sarebbe morta sul colpo ma, per fortuna, illetto di seia cui teneva la mano durante la passeggiata, sarebbe rimasto miracolosamente illeso. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, ...

