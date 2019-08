Previsioni Meteo Torino | domani massima di +29°C | bel tempo su tutta la regione

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) A, venerdì 16 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Durante la giornata la temperaturaregistrata sarà di, la minima di +16°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allertapresente. Piemonte: è attesa una bella giornata di sole sul Nordovest, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e al più qualche innocua velatura in transito nella seconda parte del giorno. Clima gradevole, con valori diurni intorno ai +30°C in Valpadana, un paio di gradi in meno sulla Riviera ligure. Nella notte minime in genere al di sotto dei +20°C. Poca afa e ben ventilato. Mar ligure poco mosso. L'articolodi, belsulasembra ...

Roma : Cielo sereno per tutta la giornata. Temperature attese: 20°/32°C. Ecco le previsioni #meteo per domani:… - LampedusaToday : Buona serata da #Lampedusa! In questo momento ci sono 27°C. Consulta meteo e previsioni › - JesoloCity : Previsioni del tempo per domani a Jesolo Max 28°C Min 18°C by @wunderground #meteo #jesolo #jesolobeach… -