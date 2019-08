Migranti | Open Arms e Richard Gere | la conferenza stampa

Open Arms : "Malta vuole solo gli ultimi 39 Migranti - inammissibile" : Malta: "Prendiamo solo le ultime persone soccorse" e la ong: "Inammissibile". Salvini: "Spero che Richard Gere a bordo si abbronzi. La ong è spagnola, sbarchino a Ibiza"

Migranti - l’appello di Richard Gere a bordo della Open Arms : “Se non fosse per l’ong queste persone sarebbero morte. Supportatela” : Richard Gere sale sulla nave della ong Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi a bordo soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia ed è alla ricerca di un porto sicuro. “Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d’equipaggio eccezionale”, scrive su twitter la stessa ong mostrando le foto dell’attore che porta viveri L'articolo Migranti, ...

Migranti - altro salvataggio di Open Arms : 160 persone a bordo. Ma Malta si offre di prenderne solo 39. L'ong : "Inammissibile" : Soccorse altre persone nella notte, la nave da dieci giorni è ferma in acque internazionali. E il Viminale notifica alla Ocean Viking il divieto di ingresso in acque italiane

Migranti - Open Arms salva altre 39 persone. A bordo da 9 giorni ci sono già 121 naufraghi. Viminale : “Divieto d’ingresso a Ocean Viking” : Open Arms nella notte ha salvato altre 39 persone che si trovavano su una barca che stava affondando nella zona Sar maltese. La nave della ong spagnola si trova già da 9 giorni al largo di Lampedusa con 121 naufraghi a bordo, dopo il divieto d’ingresso in acque italiane firmato da Matteo Salvini, quando ha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un naufragio in corso. A chiedere l’intervento di Open Arms è stata proprio Malta, ma ora La ...

I Migranti di Open Arms ?chiedono l'asilo dal mare : Francesca Bernasconi Le richieste d'asilo da parte degli 89 adulti sono già state inviate, ancora prima che la nave abbia attraccato in porto. Il fondatore: "Procedura senza precedenti" Il fondatore dell'Ong l'ha definita una "procedura senza precedenti". E infatti nessuno aveva mai inviato una richiesta d'asilo prima che la nave attraccasse in porto. Dai migranti a bordo di Open Arms, invece, le richieste di protezione arrivano dal ...

Richard Gere con i Migranti di Open Arms : Anche l'attore Richard Gere si schiera a fianco della Open Arms, la ONG spagnola che da otto giorni si trova nel Mediterraneo

