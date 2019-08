Il Psg offre in prestito Neymar a United | Juve e Real Ma finirà al Barcellona per

Il Psg offre 60 milioni per Dybala - la Juve ne vuole 90 : Paulo Dybala resta sul mercato. L’argentino ha sostanzialmente fatto saltare lo scambio con Lukaku tra Juventus e Manchester United. Ma non rientra più nei piani della società bianconera. E allora, secondo Canal Plus, Leonardo – direttore sportivo del Psg – si è fatto avanti e ha formulato l’offerta di sessanta milioni per portare il numero 10 Juventino a Parigi. La Juventus, però, ne vuole 90 di milioni per privarsi di ...

Neymar si offre alla Juventus/ Calciomercato : l'intrigo fra Cr7 - Barcellona e Psg : Calciomercato, Neymar si offre alla Juventus: 'Mundo Deportivo' è convinto, O'Ney potrebbe arrivare dopo l'intrigo tra Barcellona e Psg

L’Equipe : “L’Arsenal offre 80 milioni per Pépé. C’è anche il Psg” (mai citato il Napoli) : C’è anche Mendes Nonostante la sua non sia stata certamente una Coppa d’Africa brillante il 24 enne ivoriano Pépé – in forza al Lille – è uno egli oggetti del desiderio del calciomercato europeo. Oggi il quotidiano sportivo L’Equipe scrive che l’Arsenal ha offerto 80 milioni per il suo cartellino, somma da pagare in più rate. L’Equipe affianca il nome dell’Arsenal a quelli dell’Inter, dello ...

Calciomercato - dalla Spagna : il Psg offre Neymar al Real Madrid : I tifosi del Barcellona sono in attesa di conoscere il colpo di mercato in attacco per la prossima stagione, il nome è quello di Griezmann ma nelle ultime ore sta circolando con insistenza un possibile ritorno in blaugrana di Neymar, nel frattempo dalla Spagna arriva un retroscena ed a svelarlo è stato ‘Marca’ e riguarda proprio il brasiliano. Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, avrebbe offerto in due ...