Maltempo in Sicilia | temporali in arrivo nella zona nord orientale

BOMBA D'ACQUA SU AVOLA : Maltempo IN SICILIA/ Video - allerta prolungata di 36 ore : BOMBA D'ACQUA ad AVOLA , Siracusa,, MALTEMPO in SICILIA e in tutto il Sud: allerta Protezione Civile, strade come fiumi e Fiat Panda trascinata in mare

Bomba d'acqua su Avola : Maltempo in Sicilia/ Video - Fiat Panda trascinata in mare : Bomba d'acqua ad Avola, Siracusa,, maltempo in Sicilia e in tutto il Sud: allerta Protezione Civile, strade come fiumi e Fiat Panda trascinata in mare