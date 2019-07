Venezuela, nuovo blackout blocca Paese

Il ministrono dell'Energia e la compagnia del settore,Corpoelec,hanno reso noto che continuano i lavori per eliminare le cause delregistrato alle 17 locali di ieri a Caracas e in 20 statini, che il governo attribuisce a un sabotaggio. "Siamo impegnati nel processo di riconnessione per riparare il meccanismo che ha danneggiato il sistema di generazione", ha twittato il ministro. La Corpolec ha comunicato che"i lavoratori dell'impresa stanno lavorando per tornare alla normalità prima possibile".(Di martedì 23 luglio 2019)