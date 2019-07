Dimaro La conferenza di presentazione della campagna abbonamenti

Abbonamenti Napoli - domani la conferenza di presentazione a Dimaro : Dopo un anno di pausa, a causa dell’incertezza dei lavori allo Stadio San Paolo, torna ufficialmente la possibilità per i tifosi di poter sottoscrivere un abbonamento per la prossima stagione calcistica del Napoli . Per ogni tipo di delucidazione, domani alle 12:30 al Teatro Comunale di Dimaro Folgarida la società partenopea ha indetto una conferenza -stampa di presentazione . L'articolo Abbonamenti Napoli , domani la conferenza di ...

LIVE – Ancelotti in conferenza da Dimaro : Un buongiorno a tutti i lettori de “Il Napolista” dal Teatro Comunale di Dimaro, Carlo Ancelotti è appena arrivato ed è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti. “Cosa mi aspetto da questa stagione? siamo una delle squadre che non ha cambiato nulla, sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso. Vogliamo fare però meglio, non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, c’è ...