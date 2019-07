“È finita” La coppia più famosa del giornalismo tv si separa dopo 15 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2019) “Una scelta dolorosa, fatta in maniera consapevole e condivisa”. Così Dagospia annuncia la fine dell’amore tra Salvo Sottile e Sarah Varretto. “quindicidi matrimonio e due figli – continua il giornale di Roberto D’Agostino – Rimane un grande rapporto di amicizia e affetto che permetterà loro di preservare la privacy della famiglia e la serenità dei figli”. Una notizia inaspettata che ha fatto immediatamente il giro della rete. La coppi, che ha due figli – Giuseppe di 15e Maya di 9 – pur essendo sempre rimasta al riparo dai riflettori è tra le più amate dalla tv e, immediatamentela notizia del loro addio, i commenti non si sono fatti attendere. Non ci sono, al momento, annunci ufficiali ma la notizia sembra esser confermata proprio dalla mancata smentita dei due giornalisti (lei ex direttore di Sky Tg24) che da colleghi a compagni di vita, ...

