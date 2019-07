La Lega all' attacco di Conte | pressing su Salvini | tutti i big dicono basta

Fondi russi a Lega - Merkel : “Spetta all’Italia chiarire - ma preoccupa sostegno Mosca a populisti” : La cancelliera tedesca, Angela Merkel, risponde ad alcune domande sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega: "Un chiarimento tocca all'Italia. Penso che il Parlamento italiano o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda", taglia corto. Ma sul ruolo di Mosca aggiunge: "Il fatto che i partiti populisti in Europa ricevano il sostegno della russia è motivo di preoccupazione".Continua a leggere

Fondi russi alla Lega. Francesco Vannucci - il consulente bancario “iperattivo” : a Suvereto tutti lo conoscono - ma nessuno sa cosa fa : “Il Vannucci” o solo “Francesco” a Suvereto lo conoscono tutti. Ma nessuno riesce a spiegare con esattezza cosa facesse, con chi lavorasse e quali tele fosse riuscito a tessere per arrivare in soli dieci anni da una minuscola filiale di Mps nel livornese (Venturina) al Metropol di Mosca trattando, insieme a Gianluca Savoini e Gianluca Meranda, un presunto finanziamento da 65 milioni tra gli uomini di Putin e la Lega. “Lo conosco di vista, veniva ...

Fondi russi alla Lega - Boschi sfida M5s : “Se sono coerenti voteranno la sfiducia a Salvini” : La deputata del Pd, Maria Elena Boschi, lancia la sfida al Movimento 5 Stelle sulla possibile mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega che il Pd dovrebbe presentare alla Camera. "Se i 5 Stelle sono coerenti voteranno contro la fiducia a Salvini".Continua a leggere

Lega e 5 Stelle a un passo dalla rottura. Salvini ora pensa alla crisi di governo : Voci sul leghista pronto a salire al Colle. Lui: non ancora. Mattarella non auspica il voto né altre maggioranze

Giorgetti si sfila dall'Ue - von der Leyen avverte Roma : strada in salita per commissario Lega : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avverte l'Italia sul commissario e sui conti. E mentre Giancarlo Giorgetti sale al Colle per annunciare la sua rinuncia definitiva...

Giorgetti si sfila dall'Ue - von der Leyen avverte Roma : strada in salita per commissario Lega : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avverte l'Italia sul commissario e sui conti. E mentre Giancarlo Giorgetti sale al Colle per annunciare la sua rinuncia definitiva...

Ue - Zanni (Lega) : "Ursula e popolari ci hanno chiesto il sì Ma ecco perché alla fine abbiamo votato no". Intervista : Intervista di Affaritaliani.it al presidente leghista del neonato gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. "La Lega non ha mai dichiarato che avrebbe supportato la candidata. abbiamo deciso di non votare Von der Leyen perché sono troppe le differenze fra il suo programma... Segui su affaritaliani.it

Ue - Zanni (Lega) : "Ursula e popolari ci hanno chiesto il sì Ecco perché alla fine abbiamo votato contro". Intervista : Intervista di Affaritaliani.it al presidente leghista del neonato gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. "La Lega non ha mai dichiarato che avrebbe supportato la candidata. abbiamo deciso di non votare Von der Leyen perché sono troppe le differenze fra il suo programma... Segui su affaritaliani.it

Fondi russi alla Lega - L’Espresso smentisce Savoini : “Trattativa durata mesi dopo incontro a Mosca” : Il settimanale L'Espresso rivela di essere in possesso di alcuni documenti che dimostrerebbero come la trattativa per finanziare la Lega con soldi russi non sarebbe terminata il 18 ottobre all'hotel Metropol di Mosca, ma sarebbe proseguita anche nei mesi successivi, "almeno fino a febbraio, a tre mesi dalle elezioni europee".Continua a leggere

Esclusiva L'Espresso - pubblica le carte sui soldi russi alla Lega : La trattativa per finanziare la Lega con soldi russi non è finita il 18 ottobre 2018. È proseguita anche dopo l’incontro nella hall dell’hotel Metropol, a Mosca, di cui avevamo scritto in Esclusiva cinque mesi fa. È la rivelazione Esclusiva dell’Espresso, in edicola da domenica 21 luglio. Il settimanale pubblica i documenti esclusivi della proposta commerciale indirizzata a Rosneft dieci giorni dopo il ...

Il caldo aumenta la mortalità - l’allarme del Ministero della Salute : attenzione ai sintomi Legati a cuore e polmoni : Il caldo estremo peggiora i sintomi di diverse malattie e aumenta in media del 20% la mortalità per ogni tipo di causa. A mettere in guardia è il Ministero della Salute, che ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione degli effetti del caldo sulla Salute. Le elevate temperature aumentano la disidratazione e la dilatazione dei vasi sanguigni, con una serie di conseguenze su tutto il corpo. In persone sane, ricorda il documento, ...

Luigi Di Maio : colpiti alle spalle dalla Lega : 15.41 "Per noi il governo va avanti perché siamo responsabili e leali, ma da quello che vedo la Lega vuole tornare con Berlusconi. Se è così, lo dica chiaramente". Lo ha detto il vicepremier Di Maio, che ha riunito esponenti 5 Stelle a lui vicini e i capigruppo delle Camere. "Siamo stati colpiti alle spalle. Le offese e falsità dette nelle ultime 48 ore contro il M5S non hanno precedenti", avrebbe aggiunto Di Maio.

Lega-M5S - alta tensione. Salvini : «Oltre il governo - solo il voto». Di Maio riunisce i suoi : noi colpiti alle spalle : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «Oltre questo governo ci sono solo le elezioni». Lo ha detto il vicepremier e ministro...

Di Maio riunisce i suoi : "Colpiti alle spalle da offese e falsità della Lega" : Il vicepremier Luigi Di Maio ha riunito i capigruppo e i suoi, tra gli altri presenti Stefano Buffagni e Riccardo Fraccaro. Durante la riunione, si apprende, Di Maio avrebbe sottolineato: “Siamo stati colpiti alle spalle, le offese e le falsità dette nelle ultime 48 ore contro il M5S non hanno precedenti. Anche contro di me. Un mare di fake news solo per screditarci, quel che è accaduto è gravissimo”.Nel corso di ...