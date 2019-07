Elisabetta Canalis, la rottura con Maddalena Corvaglia: fine di un’amicizia? (Di mercoledì 10 luglio 2019) Aria di crisi tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, le due ex veline di Striscia La Notizia sembrerebbero aver tagliato i rapporti. A dare la notizia è il settimanale Chi, che parla di una rottura vera e propria tra le due amiche, che fino a poco tempo fa stavano lavorando insieme ad un progetto imprenditoriale nel campo del fitness. Tanto la Canalis quanto la Corvaglia, avevano sponsorizzato la nuova collaborazione sui rispettivi profili social dove, di punto in bianco, sono totalmente scomparse le interazioni tra le ex veline. Niente like, commenti o condivisioni. Le due – secondo alcune indiscrezioni – non avrebbero più rapporti, per lo meno sui social. Ma quale sarà il motivo di questa rottura?



"Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia avevano annunciato una collaborazione negli Stati Uniti per un progetto legato al fitness. Improvvisamente però l'idea pare si sia arenata. Inoltre, sui social le due non scambiano più like e non interagiscono da tempo. Come mai?", così il settimanale di Alfonso Signorini instilla il dubbio nei fan, andando alla ricerca della reale motivazione di questa brusca rottura tra le due.

Dal canto suo, Elisabetta Canalis continua a godersi la sua vita a Los Angeles, dove si è trasferita per vivere accanto al marito Brian Perri, un noto ortopedico, e alla figlia Skyler Eva. Nonostante questo, l’ex velina non sembra aver dimenticato l’Italia, dove torna sporadicamente per rivedere amici e parenti, dividendosi tra la fredda Milano e la calda Sardegna. Maddalena Corvaglia, invece, ora vive in Italia assieme alla figlia Jamie Carlyn. E dopo il divorzio da Stef Burns, sembra aver ritrovato l’amore al fianco dell’imprenditore immobiliare Alessandro Viani, a cui è legata oramai da circa un anno.



Insomma, le due ex veline di Striscia la notizia sembrano davvero condurre una vita impeccabile. Un progetto comune non poteva altro che fare bene alla loro amicizia, eppure sembra che non rivedremo mai più insieme il duo Canalis-Corvaglia. Ma cosa avrà scatenato questa rottura così irreparabile?