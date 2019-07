Migranti | la messa del Papa per rifugiati e volontari | “Per Dio nessuno è straniero”

Migranti - a San Pietro la messa del Papa per rifugiati e volontari : “Per Dio nessuno è straniero” : “I Migranti sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie! I Migranti oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata”. A dirlo è Papa Francesco, nell’omelia della messa nella Basilica Vaticana dedicata ai Migranti e ai loro soccorritori, in occasione del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa. La messa, a cui hanno assistito un gruppo di 250 persone tra Migranti, rifugiati e ...

Il Papa dice Messa per Migranti e soccorritori : "Per Dio nessuno è straniero" : Per Dio “nessuno è straniero” o “escluso”. Lo ha detto il Papa nella preghiera che ha introdotto la Messa nella basilica vaticana dedicata ai migranti. Sono trascorsi sei anni dalla sua visita a Lampedusa e a San Pietro sono presenti circa 250 tra migranti e volontari che li assistono.“O Dio, Padre di tutti gli uomini, per te nessuno è straniero, nessuno è escluso dalla tua paternità; ...

Marsala - lite sui Migranti a messa tra prete e sostenitrice Lega : Claudio Carollo La polemica inziata con la lite in chiesa si è poi spostata su Facebook con il botta e risposta tra i due. La causa è stata la frase contro la Lega a termine dell'omelia Scoppia la lite all’uscita dalla messa a Marsala, nel trapanese, tra Don Francesco Fiorino e l’ex consigliera comunale socialista, Fanny Montante, ora sostenitrice di Salvini. Davanti alla navata affollata della chiesa di San Giovanni al Boeo, per la ...

