Matteo Salvini affacciato sulla finestra elettorale Sondaggi e migranti | il

Matteo Salvini : "Balotelli l'avrei arrestato" : A Matteo Salvini la scommessa di Mario Balotelli con un amico affinché si buttasse in mare col motorino non è proprio piaciuta.Il ministro, ospite di Quata Repubblica su Rete Quattro commenta: “Io Balotelli lo avrei arrestato. Ma ti pare che butti il motorino in mare? Ma che immagine diamo dell’Italia nel mondo? Un ricco e viziato giocatore che fa buttare un motorino nel mare? Siamo alla follia. Allora domani buttiamo ...

Riforma giustizia 2019 : Matteo Salvini “come Dio comanda” : Riforma giustizia 2019: Matteo Salvini “come Dio comanda” Salvini continua la sua battaglia personale contro Carola Rackete e la magistratura italiana. Lo scandalo legato al csm e al correntismo riaprì quella frattura tra l’inquilino del Viminale e il potere giudiziario. Poi, con la mancata conferma dell’arresto di Carola Rackete, la situazione si è fatta sempre più tesa. Salvini ha insinuato a più riprese il possibile uso ...

Matteo Salvini - un muro contro Sea Watch e Mediterranea : "Radar - Marina e rimpatri" - come chiude i porti : Presidio totale dei porti italiani e accordi con Libia e Tunisia. Il piano di difesa di Matteo Salvini è stato presentato al Comitato nazionale ordine e sicurezza presieduto dal ministro degli Interni. Secondo fonti del Viminale, si prevede "l'incremento dei controlli per ridurre le partenze (con ut

Matteo Salvini - cosa sa Crosetto : "Non ha capito che la magistratura sta per massacrarlo" : "Affacciato sulla finestra elettorale". Un'immagine suggestiva, quella di Matteo Salvini che attende di capire il destino del governo. A proporla è il Quotidiano nazionale, ricordando come la Lega secondo un sondaggio di Antonio Noto veleggi spedita verso il 40%. Il futuro politico dell'alleanza con

Sea Watch - Matteo Salvini contro il prete che dice Messa per Carola Rackete : "Sarà il caldo?" : "Un parroco che celebra una Messa per la valorosa pirata tedesca Carola... Sarà il caldo???". Matteo Salvini ironizza sulla notizia che un prete ha deciso di celebrare Messa in onore di Carola e di tutte le donne di coraggio che "mettono la legge di Dio prima della legge degli uomini". Ci sarebbe da

Matteo Salvini - piano segreto per fermare le ong : "Mezzo sequestrato prima del processo - dovranno pagare" : Matteo Salvini è alla disperata ricerca di una soluzione per fermare gli sbarchi. Dopo aver visto, sabato 6 luglio, il veliero Alex di Mediterranea attraccare a Lampedusa fregandosene delle leggi italiane, i tecnici del Viminale hanno deciso di reagire. Così, in caso di violazione delle nuove norme

Quarta Repubblica Anticipazioni : stasera Matteo Salvini - le Ong e lo scandalo Csm : stasera intervista a Matteo Salvini sul caso delle navi Ong, reportage sull'immigrazione in Europa e approfondimento sullo scandalo Csm.

Matteo Salvini esulta : "Intercettato gommone con 60 migranti - stavolta è andata male". Toh - chi c'era a bordo : esulta su Facebook, Matteo Salvini. Il ministro degli Interni comunica l'intercettamento di un gommone con 60 migranti a bordo ad opera della Guardia costiera libica. "Ha salvato e riportato a terra tutti quanti", spiega il capo del Viminale sottolineando come a bordo, insieme con i disperati, ci fo

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - il sondaggio che mette in crisi il governo : insieme sono al 46% : Matteo Salvini e Giorgia Meloni insieme? Avrebbero delle cifre pazzesca, a confermarlo ovviamentei sondaggi. L'ultimo - di domenica 7 luglio, a cura di Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno - mette in evidenza come il 38 per cento della Lega sommato all'8 per cento di Fratelli d'Italia dia, in caso

Padre Sorge - il fedelissimo di Papa Francesco : "Matteo Salvini disumano - le sue leggi come quelle razziali" : Ce lo presentano come "forse l'unico vero erede del cardinale Carlo Maria Martini". La presentazione è di Repubblica, che ne ospita una lunga intervista, e suddetta presentazione è riservata a Padre Bartolomeo Sorge, gesuita, il quale contro Matteo Salvini spende parole durissime. Parole tanto dure

Matteo Salvini dileggia Pd e sinistra : "Da Berlinguer a Carola Rackete" : Come smontare il Pd e la sinistra in una frase, opera di Matteo Salvini. A margine della deposizione della corona al monumento ai Caduti in Sant'Ambrogio in occasione del centenario, il ministro dell'Interno è stato interpellato dai cronisti, ai quali ha premesso: "A me interessano i risultati concr

Tuteleremo solo chi è davvero a rischio! Tagli alle scorte - Matteo Salvini firma la direttiva : Come annunciato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato una direttiva che vede un Taglio importante in materia di scorte. In un anno vi saranno 49 dispositivi in meno, per cui 203 agenti saranno assegnati ad altri servizi. Allo stesso tempo, verrà limitato anche l'uso di auto blindate. "Tuteleremo solo chi è davvero a rischio. L'obiettivo è rendere più efficiente il servizio", spiega il vicepresidente del Consiglio leghista. "Siamo ...

Alessandra Moretti - grottesco mix tra ong e grandi navi a Venezia : l'attacco a Matteo Salvini : Ma che c'azzecca?, direbbe Antonio Di Pietro. L'ex pm di Mani Pulite però non c'entra niente. Il "che c'azzecca?" è tutto da riferirsi a una presa di posizione di Alessandra Moretti, la piddina, la quale su Facebook si produce in un mix strampalato tra le navi delle ong e le grandi navi che tanti di

Matteo Salvini - Augusto Minzolini : "Il suo obiettivo è governare con la parte governativa del M5s" : "Matteo Salvini non vuole andare al voto" Augusto Minzolini ne è certo: "Il leader della Lega sa che con il centrodestra unito arriverebbe al 50%, ma non è quello che immagina come futuro" spiega il giornalista ospite a Omnibus nella puntata di lunedì 8 luglio. "Salvini vuole fare il governo e tener