Ciclismo | nuovo calendario per il 2020 | il Delfinato sovrapposto al Giro d’Italia

Ciclismo - De Rosa si rifà il look per il 2020. Nuovo logo e seconda generazione della SK Pininfarina : Dopo 60 anni di storia in collaborazione con Pininfarina, l’azienda De Rosa cambia look. Nuovo logo e nuova bici disegnata a quattro mani: la nuova SK Pininfarina che sarà in gamma nel 2020 e in dotazione alle varie squadre. Come dichiarato nel comunicato stampa di De Rosa, lo scorso 21 giugno si è aperta una nuova stagione della storia del brand De Rosa che ha segnato la nascita di un cuore Nuovo. Dalla loro esperienza e dalla mano dei ...

Ciclismo - la confessione shock di Lance Armstrong : “se tornassi indietro - mi doperei di nuovo” : L’ex ciclista americano è tornato a parlare della sua carriera, sottolineando come non cambierebbe nulla di ciò che ha fatto Sette Tour de France cancellati per doping, ma non sono bastati per far cambiare idea a Lance Armstrong. Il ciclista americano, squalificato per aver fatto uso di sostanze proibite, è tornato a parlare degli errori commessi, ammettendo di non essersi pentito. LaPresse/MAXPPP Interrogato ai microfoni di NBCSN, ...

Eleonora Pedron e Max Biaggi : L’ex Miss Italia e il campione di motoCiclismo di nuovo insieme? : I due negli ultimi tempi si stanno riavvicinando, complici alcuni drammatici eventi che hanno colpito Biaggi e un appuntamento familiare importante.Eleonora Pedron e Max Biaggi sono sempre più vicini, nonostante la loro relazione sia terminata da diversi anni. L’ex campione di motociclismo non sta vivendo però un momento facile della sua vita. La morte del padre Pietro ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore. Per questo si è ...

Ciclismo – Nuovo scandalo Doping - coinvolto anche Petacchi : “trasfusioni di sangue? Mai fatte! Torno a casa per fare chiarezza” : Alessandro Petacchi saluta il Giro d’Italia: l’ex ciclista italiano torna a casa per studiare le carte dell’inchiesta Aderlass e difendersi dalle accuse di Doping Un Nuovo scandalo Doping ha colpito il mondo del Ciclismo, proprio mentre nelle strade della nostra terra si corre la 102ª edizione del Giro d’Italia. Dall’inchiesta Aderlass nata in Germania, tra i nomi coinvolti in uno scandalo di trasfusioni di ...

Ciclismo – Inchiesta Ardelass - la Bahrain Merida prende provvedimenti dopo il nuovo scandalo doping : “sospesi Koren e Bozic” : La Bahrain Merida prende subito provvedimenti: sospesi temporaneamente Koren e Bozic a causa del loro coinvolgimento nel nuovo scandalo doping emerso dall’Inchiesta Ardelass A poche ore dalla partenza dell quinta tappa del Giro d’Italia, l’Inchiesta Aderlass ha costretto l’UCI a sospendere diversi ciclisti, accusati di essere coinvolti in uno scandalo di trasfusioni di sangue. Tra i corridori coinvolti spicca il ...