Ismail Haniyeh | Noi palestinesi non accetteremo soldi in cambio della resa

(Di lunedì 24 giugno 2019) Non usa mai la parola “traditori”, ma il giudizio sulla partecipazione di diversi Paesi arabi, a cominciare dall’Arabia Saudita, alla Conferenza in Bahrain, che si aprirà domani, è durissimo: “Nessuno può parlare a nomeresistenza palestinese né può pensare che un popolo in lotta per la liberazione possa mettere in vendita i suoi diritti. Non c’è prezzo al sangue versato dagli “shahidi” (martiri, ndr) che hanno sacrificato la propria vita per la liberazionePalestina. Quel meeting voluto dagli Usa è una via per la normalizzazione dei legami con l’entità sionista. Ma questa è una via che la resistenza palestinese non seguirà mai”. A sostenerlo, in questa intervista concessa all’HuffPost è il capo del governo di Hamas nella Striscia di Gaza: ...

