ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019)? Il gossip, nato qualche settimana fa per via dei quelli che gli utenti social avevano considerato “indizi” (la voce di un uomo in un video di lei che sembrava quella di, per esempio), è stato smentito. Da chi? Dallastessa: “Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram. Non c’è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti. Mi dispiace per Giulia, persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie”, ha scritto Ofelia Castorina. “La cosa grave è che ad alimentare questa storia sono state proprio quelle che si dichiarano vicine a Giulia – si legge ancora nel commento a un post – Questa storia è ...

Noovyis : Un nuovo post (Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? La madre della conduttrice smentisce: “Tutto invent… - marcomoriconi3 : Francesco Monte, la mamma di Diletta Leotta nega la love story: «Solo invenzioni» - CelebsSite : ?? Diletta Leotta IGS 23/05/2019 -