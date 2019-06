ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Un’di un alluce trovata in unapotrebbe risolvere un caso risalente a vent’anni fa. Il caso è quello di Virginia Mihai, la seconda moglie dell’allevatore di maiali di Velo d’Astico (in provincia di), Valerio Sperotto,nell’aprile del 1999.a lei l’trovata due anni fa nel terreno: a confermarlo è l’esito della consulenza sulle tracce del Dna compiuta dai Ris e resa pubblica oggi. Il ritrovamento potrebbe fare luce anche sulladella prima moglie dell’uomo, Elena Zecchinato, di cui si sono perse le tracce nel 1988. In entrambi i casi, Sperotto era stato accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma non c’erano prove concrete a suo carico e la sua posizione era sempre stata archiviata. La svolta è arrivata nel 2017 quando gli archeologici forensi, nel corso degli scavi ...

Cascavel47 : Vicenza, ritrovata unghia nella porcilaia del marito: appartiene a una donna scomparsa nel 1999… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Vicenza, ritrovata unghia nella porcilaia del marito: appartiene a una donna scomparsa nel 1999 - fattoquotidiano : Vicenza, ritrovata unghia nella porcilaia del marito: appartiene a una donna scomparsa nel 1999 -