Camilleri | nuovo bollettino  medico | «Resta in gravi condizioni | non è cosciente»

(Di martedì 18 giugno 2019) Lo scrittore 93enne è ricoverato da lunedì al Santo Spirito di Roma dopo un arresto cardiaco forse legato anche alla frattura del femore che aveva riportato cadendo in casa 20 giorni fa: «E’ sedato e intubato»

TgLa7 : Nuovo bollettino medico: Andrea #Camilleri versa in condizioni critiche, ed è in prognosi riservata ricoverato in r… - Corriere : Andrea Camilleri resta grave. I medici: «Non è cosciente» - alyeac5001 : RT @Corriere: Andrea Camilleri resta grave. I medici: «Non è cosciente» -