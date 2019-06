Studentessa stuprata per ore! La trappola dell'orco albanese (Di domenica 16 giugno 2019) Una notte di orrore per una ragazza a Firenze, violentata fino alle 11 del mattino. Arrestato l'aguzzino irregolare. Picchiata e violentata per ore. Questa storia terribile arriva da Firenze. La vittima è una giovane Studentessa fiorentina. La ragazza sarenbne finita nella trappola di un albanese, pregiudicato e irregolare in Italia, che di fatto l'ha attirata in una stanza di hotel per poi picchiarla ripetutamente abusando di lei. I due si erano conosciuti pochi giorni fa. Poi lui le aveva chiesto di bere qualcosa insieme. Invito accettato. Ma dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, la ragazza si sarebbe ritrovata in un vero e proprio film dell'orrore. Come riporta La Nazione, solo dopo una notte di violenze e di percosse, la ragazza sarebbe riuscita a fuggire. Intorno a mezzogiorno la ragazza si sarebbe recata all'ospedale di Carreggi dove poi è stato dato l'allarme alla polizia. Gli investigatori in poche ore si sono messi sulle tracce dell'aguzzino. (Di domenica 16 giugno 2019) Una notte di orrore per una ragazza a Firenze, violentata fino alle 11 del mattino. Arrestato l'aguzzino irregolare. Picchiata e violentata per ore. Questa storia terribile arriva da Firenze. La vittima è una giovanefiorentina. La ragazza sarenbne finita nelladi un, pregiudicato e irregolare in Italia, che di fatto l'ha attirata in una stanza di hotel per poi picchiarla ripetutamente abusando di lei. I due si erano conosciuti pochi giorni fa. Poi lui le aveva chiesto di bere qualcosa insieme. Invito accettato. Ma dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, la ragazza si sarebbe ritrovata in un vero e proprio film'orrore. Come riporta La Nazione, solo dopo una notte di violenze e di percosse, la ragazza sarebbe riuscita a fuggire. Intorno a mezzogiorno la ragazza si sarebbe recata all'ospedale di Carreggi dove poi è stato dato l'allarme alla polizia. Gli investigatori in poche ore si sono messi sulle tracce'aguzzino.

Come sottolinea il vicequestore Alessandro Ausenda, gli agenti non hanno smesso per un minuto di dargli la caccia. Poi l'arresto. Si tratta di un cittadino di nazianlità albanese, nato nel 1991. Irregolare in Italia e con una sfilza di precedenti penali alle sue spalle. La cattura è stata possibile grazie al racconto della ragazza che ha dato riferimenti precisi sull'identittà del presunto aggressore. L'albanese adesso è stato portato per direttissima nel carcere di Solliciano dove è in attesa di giudizio. Nei prossimi giorni la vittima sarà sentita ancora dagli inquirenti per ricostruire in modo più dettagliato quanto accaduto dopo l'incontro in un locale col ragazzo e per capire come la studentessa sia finita in una stanza di hotel con il presunto stupratore.