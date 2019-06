BOOM! Alessia Marcuzzi verso la riconferma all’Isola dei Famosi 2020 e a Le Iene

davidemaggio

(Di sabato 15 giugno 2019)Il matrimonio trae l’Isola deicontinua. I palinsesti Mediaset per la stagione tv 2019/non sono ancora definiti, figuriamoci se definitivi, ma a quanto ci risulta la conduttrice romana avrà ancora a che fare con i naufraghi in Honduras. Per il sesto anno consecutivo, dunque,condurrà su Canale 5 l’Isola. E non era affatto cosa scontata, anzi. Se nel 2018 lo scandalo del canna-gate è stato in parte ’sanato’ dagli ascolti (media superiore al 24% di share), quest’anno il caso Riccardo Fogli è costato caro ad alcuni autori e, in generale, all’intero programma, precipitato al 16.39% (quasi otto punti in meno rispetto all’anno precedente). La quindicesima edizione, in onda nei primi mesi del, dovrà essere tutt’altra Isola per, così come per Canale 5. I numeri, intanto, dicono ...

