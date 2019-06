Non c’è pace per Amanda Bynes | l’attrice di Una ragazza e il suo sogno denunciata dopo la

Dove sono gli alieni? C’è una nuova ipotesi sul perché Non li abbiamo mai incontrati : (Immagine: Getty Images) sono tra noi? Si nascondono in qualche galassia lontana? Ci sono già venuti a trovare e, delusi, sono andati via? Sull’esistenza degli alieni – in particolare di forme di vita extraterrestri intelligenti – letteratura, cinema, musica e scienza hanno detto praticamente tutto e il contrario di tutto. E al netto delle speculazioni più o meno immaginarie, suggestive o fondate, l’unica certezza è che, al momento, questi ...

Beppe Convertini a La vita in diretta estate : Rocco Casalino Non c’entra - lo sfogo : La vita in diretta estate: Beppe Convertini raccomandato da Rocco Casalino? Arriva la smentita A una settimana dall’inizio della nuova stagione, fa già discutere La vita in diretta estate. In particolare molti hanno avuto da ridire sulla scelta del nuovo conduttore, ricaduta su Beppe Convertini. Famoso più per la sua attività di attore e opinionista […] L'articolo Beppe Convertini a La vita in diretta estate: Rocco Casalino non ...

Ferrara accostato al “Calcio marcio” : Non c’entrava con scommesse e calciopoli. Il risarcimento : Ciro Ferrara vince in tribunale La Corte d’Appello di Bologna, ha ribaltato il giudizio di primo grado, ha riconosciuto a Ciro Ferrara ex difensore di Napoli, Juve, e della Nazionale, un risarcimento di 50 mila euro più interessi e spese legali per alcuni articoli del maggio 2006, diffamatori nei suoi confronti. La notizia è riportata da Gazzetta.it. Ecco quanto si legge sul portale: Ferrara veniva accostato al “Calcio marcio”. “Lo ...

CorMez : Viaggio (amaro) nello Sferisterio. Dove Non c’è più nulla di civile : Il Corriere del Mezzogiorno in questi giorni ha proposto un Viaggio all’interno dello Sferisterio, firmato da Angelo Petrella con racconto fotografico di Salvatore Laporta. Un reportage dal sapore amaro che racconta uno dei luoghi mitici dello sport napoletano abbandonato al degrado, al muschio e ai rampicanti, con le pietre “che si sfaldano come farina”. Gabbiani e soprattutto ratti, ovunque, che cercano cibo Dove possono. ...

Minori stranieri Non accompagnati - c’è la legge ma Non si applica : solo il 3% va in affido e i tutor Non vengono assegnati : Sono bambini costretti a crescere in fretta, hanno subito traumi e affrontato un viaggio in cui molto spesso hanno rischiato la vita. Sono “adolescenti adultizzati”, minorenni stranieri che arrivano in Italia non accompagnati, o per scelta o perché hanno perso i genitori durante il tragitto. Sono almeno 8342, nel nostro Paese, secondo i dati di marzo 2019. Circa l’85 per cento ha tra i 16 e i 17 anni. Dal 2017 in Italia esiste ...

Comuni al ballottaggio. Nel Lazio del M5s Non c’è più traccia : Roma. C’era una volta lo “Tsunami tour” amministrativo: oggi si vota ai ballottaggi in alcuni importanti Comuni del Lazio ma dei Cinque stelle, presenti e vittoriosi qualche anno fa, non c’è quasi più traccia nell’urna. Si profila infatti, dopo un primo turno in cui il M5s è stato escluso da tutti i

Confindustria - Giorgetti e il governo che Non c’è : La sala dell’Excelsior a Rapallo accoglie Giancarlo Giorgetti con stima e simpatia, ma lo fa per la persona ed assai meno per il governo che rappresenta. Dalla due giorni di lavori organizzata dai Giovani di Confindustria esce un quadro pieno di voglia di fare, ma emerge anche un senso di smarrimento di fronte ad una sostanziale assenza di linea strategica, assenza che è posta in capo all’esecutivo ma che in realtà ...

Formula 1 - Toto Wolff critico : “il regolamento 2021? C’è una novità che Non mi va proprio giù” : Interrogato sulla bozza del nuovo regolamento presentata a Montreal dalla Federazione, Toto Wolff ha espresso le proprie perplessità Nel week-end di Montreal le scuderie hanno potuto dare una prima occhiata alla bozza del regolamento che, dal 2021, dovrebbe sostituire quello attualmente in vigore. photo4/Lapresse Le prime novità hanno creato numerose discussioni, soprattutto per quanto riguarda il parco chiuso, esteso ulteriormente ...

Umbria - il dottore che registra “la voce degli alberi” e la fa sentire ai più piccoli : “I giovani sanno che Non c’è più tempo” : Immaginate di poter ascoltare gli alberi. Di poter sentire la loro “voce” tradotta in suoni e di poter ricevere da loro dei “whatsapp” a tutte le ore per sapere se hanno abbastanza luce o acqua. Capire, insomma, in poco tempo se sono sotto stress o se, invece, sono in forma. È l’obiettivo del progetto Trace (acronimo di TRee monitoring to support climate Adaptation and mitigation through PEFC Certification), messo in piedi da Antonio ...

Non c’è un alibi a Berlino : Anche la Bundesbank, dopo il governo federale, ha tagliato le stime di crescita della Germania: di un punto nel 2019, allo 0,6 per cento (lo 0,5 per il governo); nel 2020 il pil dovrebbe risalire all’1,2 (1,5 per il governo). La frenata è da attribuirsi al calo della produzione industriale con cuore

Guardiola : “Sono uno del City. Non c’è posto migliore dell’Inghilterra per allenare” : Sul sito del Marchester City un’intervista a Pep Guardiola per celebrare quella che viene definita la più grande stagione nella storia del City. L’allenatore è l’artefice della splendida annata e parla dello stile di gioco della squadra e delle sue speranze per la prossima stagione di Champions League. Guardiola l’ha definito “Uno dei migliori risultati della mia carriera. Soprattutto perché lo abbiamo ottenuto in ...

Minibot - Giorgetti : “Sono una delle soluzioni”. Salvini : “Non sono moneta - ma c’è emergenza di pagare debiti Pa” : I Minibot sono “una delle possibilità, una delle soluzioni“. Il giorno dopo le critiche di Mario Draghi e il giudizio negativo dell’agenzia di rating Moody’s, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a dare una legittimità a quella che finora era rimasta una mozione approvata dalla Camera con voto bipartisan per introdurre dei titoli di Stato di piccolo taglio come strumento per velocizzare ...

Roland Garros - sulla terra Non c’è storia : Nadal liquida Federer - è 12esima finale : La 39esima edizione della sfida infinita tra i due più grandi della storia del tennis va a Rafael Nadal. Quando si gioca sulla terra rossa del Roland Garros, anche la classe di Roger Federer non può nulla contro la macchina spagnola. Finisce con un netto 3 set a zero, a dispetto di una partita combattuta per almeno due ore: Nadal conquista così la 12esima finale nell’Open di Francia e ora aspetta il vincente di Djokovic-Thiem. Finora, ...