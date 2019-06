Mobilità | clima e acqua | la visione di Carlsberg Italia

Fridays for Future a Roma : la mobilitazione per il clima nella capitale [GALLERY] : La manifestazione del movimento “Fridays for Future” arriva a Roma, il movimento lanciato da Greta Thumberg ha come obiettivo per chiedere allo Stato italiano di dichiarare una emergenza climatica. La mobilitazione è mondiale in Italia coinvolgerà nella giornata di oggi ben 126 città. Il corteo tra le strade della capitale è partito da piazza della Repubblica e seguirà il seguente percorso: via delle terme di Diocleziano, via ...

Clima - la mobilitazione non si ferma : domani si torna in 126 piazze italiane con i “Fridays for future” : Continuano la campagna di sensibilizzazione ai cambiamenti Climatici, organizzata dal movimento “Fridays for future”. domani, venerdì 24 maggio, saranno 126 le città italiane che faranno da scenario alle manifestazioni che chiedono ad alta voce allo Stato e alle amministrazioni locali una dichiarazione di emergenza Climatica, che sia seguita “da atti concreti“. Il movimento “Fridays for future”, sottolinea: ...

Europee 2019 : “elezioni per il clima” - mobilitazioni e scioperi previsti per venerdì : Le elezioni Europee sono alle porte, nel frattempo i giovani di tutto il mondo sono di nuovo chiamati in piazza venerdì per uno “sciopero globale per il clima“. Dal sito vicino alla causa, youthforclimate.fr, sono elencati eventi in circa 90 città in Francia e 1.700 in totale in oltre 90 Paesi, la maggior parte in Europa. Il gruppo sottolinea che “Le elezioni Europee sono elezioni per il clima“, convocando raduni di ...