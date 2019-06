IKEA lancia una linea di prodotti gaming focalizzati sull' accessibilità e gli eSport

IKEA ha lanciato una linea di accessori per gamer : (Foto: Ikea) Ikea apre a una nuova gamma di accessori per gamer, che tuttavia non saranno acquistabili nei negozi sparsi in tutto il mondo ma sull’app ufficiale del colosso svedese. Questi gadget sono stampati in 3d e realizzati in collaborazione con Unyq, una società medicale che produce protesi e supporti per persone con disabilità o problemi fisici. Le due società avevano già collaborato in passato, come nel caso della sedia creata su ...