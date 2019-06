Trump in visita a Buckingham Palace | incontra la regina ma è subito polemica | il tycoon

Regno Unito - iniziata la visita di Trump. Il presidente Usa contro sindaco di Londra : “Io esempio di minaccia? È un perdente” : Una visita di Stato lunga tre giorni, con la Brexit alle porte, mentre la Gran Bretagna attende il prossimo premier dopo le dimissioni di Theresa May seguite al fallimento dei suoi accordi con la Commissione europea. Donald Trump atterra nel Regno Unito, dove parteciperà a un banchetto ospitato dalla regina Elisabetta II e incontrerà May. Anticipato dalle parole pronunciate mentre era in volo a bordo dell’Air Force One: da un lato, le ...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva per una visita di stato nel Regno Unito : Mentre il Regno Unito si prepara per la visita di stato di tre giorni di Donald Trump che avverrà oggi, lunedì 3 giugno 2019, i commenti del presidente degli Stati Uniti stanno già suscitando scalpore. In un’intervista con The Sun, Trump ha dato la sua opinione riguardo politica britannica, appoggiando Boris Johnson nel suo tentativo di diventare il prossimo primo ministro del Regno Unito. “Mi è sempre piaciuto … è stato molto ...

Visita di Trump nel Regno Unito : inopportuno parlare di Brexit? “Allora non fate domande” : In programma oggi la Visita di Stato di 3 giorni di Donald Trump nel Regno Unito: il presidente incontrerà oggi la Famiglia reale e parteciperà ad un pranzo con la regina Elisabetta a Buckingham Palace, dove stasera è anche previsto un banchetto di gala. In seguito, Trump e la first lady Melania visiteranno Westminster Abbey e deporranno una corona al monumento dedicato al milite ignoto. Domani sarà invece la giornata degli incontri politici, ...

La visita di Trump in Giappone - fotografata : Tra campi da golf, cheeseburger e incontri di sumo: domani il presidente americano incontrerà il nuovo imperatore Giapponese

Se Meghan Markle «snobba» Trump : non lo incontrerà durante la visita a Londra

Turchia : visita Trump forse a luglio : ISTANBUL, 2 MAG - Il presidente americano Donald Trump intende recarsi prossimamente in Turchia, e anche se una data definitiva verrà fissata solo "nei prossimi giorni" una sua visita potrebbe tenersi ...