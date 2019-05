Due casi curati con l’aiuto di san Paolo

Morbillo : oltre 34mila casi in Europa solo nei primi Due mesi del 2019 : solo nei primi due mesi del 2019 “sono stati segnalati 34.300 casi di Morbillo in 42 paesi” della regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), “inclusi 13 decessi correlati al Morbillo in tre Paesi (Albania, Romania e Ucraina). La maggioranza dei casi è stata notificata dall’Ucraina, con oltre 25 mila casi“. Si evidenzia nella nota dell’Ufficio prevenzione delle malattie ...

Di Maio su caso Siri : “Mi meraviglia di tutto questo casino per una poltrona. Si poteva risolvere in Due minuti” : Nelle immagini un momento del comizio a casoria, in provincia di Napoli, del vicepremier Luigi Di Maio. Il ministro è intervenuto sul caso del sottosegretario della Lega, Siri, accusato di corruzione, per il quale il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni. “Mi meraviglio tutto questo casino per l’attaccamento ad una poltrona. Un caso che si poteva risolvere in due minuti”, ha detto Di Maio. L'articolo Di Maio su caso Siri: ...

Signa - Due casi di epatite A in classe. Vaccinazione per bambini e personale scolastico : Signa, Firenze,, 23 aprile 2019 " In una scuola dell'infanzia di Signa si sono verificati due casi di epatite virale A in due bambini appartenenti alla stessa sezione. Il primo caso è stato notificato ...

Samsung : Galaxy Fold costa 2000 dollari e in alcuni casi si rompe in soli Due giorni : Brutte notizie per il nuovo asso nella manica di Samsung, ovvero lo smartphone pieghevole Galaxy Fold. Diversi esperti che lo hanno provato hanno riportato che lo smartphone, che costa ben 1.980 ...

Banda su furgone tenta di rapire ragazze/ Teano - terrore in città : già Due casi : Dei malintenzionati a bordo di un furgone grigio avrebbero tentato di rapire delle ragazze a Teano: già due episodi a poca distanza uno dall'altro.

Drammi della solitudine - anziani che uccidono coniugi malati e poi si suicidano : Due casi in poche ore : Vittime di solitudine, invecchiamento, malattia e povertà, uccidono il coniuge o il parente stretto malato, poi si tolgono la vita. Ieri pomeriggio un omicidio-suicidio è avvenuto a Zola Predosa, nel ...

Maltrattamenti in famiglia - Due casi a Cortale e Girifalco : Cortale - Nella serata dell'11 aprile a Cortale, Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno dato esecuzione ad ordinanza di applicazione di misura cautelare personale della custodia in carcere, ...