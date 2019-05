ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Processo all’Europa al Quartiere Alessandrino, oltre Centocelle, periferia di Roma molto periferia, un viaggio sulla Casilina all’imbrunire. AlSan Giustino, va in scena la ‘versione spettacolo’ d’una formula già sperimentata in molte scuole italiane: una ‘commedia processo’ messa in scena con tutti i crismi da attori professionisti. L’imputata Europa è chiamata a rispondere del suo operato e difendersi dalle accuse: carenza di democrazia, inefficienza, eccesso di rigore economico, più solidarietà con le banche che con la gente, disattenzione sull’emergenza emigrazione, che non è una emergenza, ma vaglielo a spiegare a quelli che la vivono come se lo fosse, etc etc. I testimoni dell’accusa hanno la grinta degli arrabbiati, che, magari, se la prendono con la persona, o l’Istituzione, sbagliata e le sparano grosse. Quelli della difesa sono perfettini, dicono le cose giuste, ma ...

erregi69 : A teatro si fa il ‘Processo all’Europa’ (e il voto finale non rassicura) - vco24news : Processo Veneto Banca, s’attende una data. Il Comune “offre” il foyer del teatro - miriamgamadi : PROCESSO ALL' EUROPA! Oggi a teatro San Giustino Roma via alessandrina ingresso gratuito. La Politica che ci coinvolge. Non mancate! -