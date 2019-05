Record assoluto per episodio finale de Il Trono di Spade su Sky

digital-news

(Di martedì 21 maggio 2019)per l’de “Ildi” su Sky: l’ultimodella serie cult HBO, trasmesso in versione originale sottotitolata in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3 nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio su Sky Atlantic, riproposto in serata sullo stesso canale e disponibile on demand, è stato visto nel complesso da oltre 1 milione...

