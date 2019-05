Europee 2019 Anno zero in Germania | cuore della crisi esistenziale dell' Ue

Sondaggi Europee 2019 - in Germania CDU sotto il 30% : Sondaggi europee 2019, in Germania CDU sotto il 30% Le prossime elezioni europee del 26 maggio non saranno un test per il governo e le forze politiche solo in Italia. In Germania sarà testata la leadership della CDU. Non vi sono molti dubbi sulla prima posizione dei cristiano-democratici, ma la percentuale che otterrà sarà importante, visto che si tratta delle prime elezioni dopo la vittoria della Kramp al congresso del partito. La ...

Elezioni Europee 2019 - in Puglia l’assessore di Emiliano (Pd) sostiene la Lega. I dem : ‘Incompatibile con suo ruolo’ : Non c’era Leonardo di Gioia al teatro Cicolella di Foggia ad accogliere il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La sua linea politica però resta la stessa: l’assessore all’Agricoltura della Giunta Emiliano sosterrà il candidato leghista Massimo Casanova alle europee del 26 maggio. Una storia che nelle scorse settimane ha creato non poche polemiche in una maggioranza, quella della Regione Puglia, già fortemente provata. Non bastavano i mal di ...

Elezioni Europee 2019 Portogallo : guida al voto - candidati e liste : Elezioni europee 2019 Portogallo: guida al voto, candidati e liste Mancano 10 giorni esatti alle Elezioni europee e Termometro Politico vi offre una panoramica sulle relazioni di forza all’interno di ogni Stato membro. Un piccolo ripasso: la situazione in Europa Qui, vi abbiamo parlato di Lussemburgo e Germania. Nel piccolo stato che ha dato i natali all’attuale presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, la vittoria ...

Elezioni Europee 2019 Germania : guida al voto - candidati e liste : Elezioni europee 2019 Germania: guida al voto, candidati e liste Continua il nostro cammino verso le Elezioni europee 2019. Elezioni che porteranno senza alcun dubbio dei forti cambiamenti. Quel che resta del EFDD (la Europe of Freedom and direct democracy) dovrebbe confluire in un gruppo totalmente nuovo e molto più numeroso con la guida “spirituale” di Matteo Salvini. Socialisti, conservatori e liberali dovrebbero ottenere, in ...

Europee 2019. In Francia la sfida Macron-Le Pen vale doppio : La madre di tutte le sfide. Per la Francia e per tutta l’Europa. Questo sarà il voto del 26 maggio in Francia, una partita da cui dipenderanno molte altre partite. In nessun altro Paese la contesa per le elezioni Europee ha assunto tratti così personalizzati: da una parte Emmanuel Macron, il campione del “nuovo Rinascimento europeo”, dall’altra Marine Le Pen, la pasionaria del “fronte ...

Elezioni Europee 2019 Lussemburgo : guida al voto - candidati e liste : Elezioni europee 2019 Lussemburgo: guida al voto, candidati e liste Prosegue la marcia d’avvicinamento alle Elezioni europee 2019. Oggi conosciamo meglio le dinamiche del piccolo Lussemburgo, uno degli Stati membri con minor numero di abitanti e che porta – nel Parlamento Europeo – solo 6 deputati. Conosciamo meglio il Lussemburgo e le formazioni politiche che potrebbero ottenere rappresentanza. Il Lussemburgo, un ...

Europee 2019. Nei "ricchi" Paesi scandinavi l'ultradestra vola : Sono 46 i deputati che i Paesi di area scandinava, Danimarca, Svezia e Finlandia, eleggeranno nel futuro Parlamento Ue. I tre Stati sono alle prese con la crisi dei partiti tradizionali che ha investito l’area europea, seppur con gradazione diversa. L’offerta sovranista continua a incrementare i suoi consensi nel mercato politico dei tre Paesi: i soggetti politici di estrema destra si sono recentemente affermati con veemenza negli ...

Programma Partito Comunista di Marco Rizzo alle elezioni Europee 2019 : Programma Partito Comunista di Marco Rizzo alle elezioni europee 2019 Mancano pochi giorni alle elezioni europee e la campagna elettorale entra nel vivo. Mentre Lega e M5S continuano la loro sfida a distanza attraverso le dichiarazioni dei propri leader, le altre forze politiche cercano di farsi largo per ottenere un po’ di spazio e mostrare i loro programmi all’elettorato. Abbiamo visto di recente il Programma dei verdi al ...

Europee 2019. Per Romania e Bulgaria Bruxelles è lontana. Un voto opaco - affossato dalla corruzione : Bulgaria e Romania sono chiamate a eleggere, rispettivamente, 17 e 33 membri del Parlamento europeo su un totale di 705 eurodeputati. Tensioni sociali e corruzione rappresentano un grave problema per entrambi i Paesi, guidati da una classe politica che finora è stata incapace di mettere a frutto i vantaggi derivanti dall’essere membri Ue. I governi romeni, ad esempio, negli ultimi 12 anni hanno assorbito solo una piccola parte dei ...

Chi vincerà le elezioni Europee 2019 in Italia e negli altri paesi europei : Chi vincerà le elezioni europee 2019 in Italia e negli altri paesi europei Mancano meno di due settimane alle elezioni europee del 26 maggio e si provano a tirare le somme su chi vincerà in questa storica giornata per l’Unione. Nonostante l’auge dei populismi di destra, sembra che popolari, socialisti e liberali riusciranno ad ottenere la maggioranza parlamentare. I tre gruppi sarebbero allienati su posture filo-comunitarie e, ...