Facebook ha chiuso 23 pagine italiane che postavano troppe fake news politiche

agi

(Di lunedì 13 maggio 2019)ha23in Italia per diffusione di false informazioni e violazione delle regole del social network. La decisione del social network è arrivata dopo aver accertato che le fanpage diffondevano bufale sui migranti e sui vaccini, oltre a messaggi antisemiti. In totale lein questione avevano circa 2,5 milioni di follower. L'azione diè arrivata dopo la segnalazione di Avaaz, organizzazione non governativa attiva sul tema dei diritti umani, che il 3 maggio scorso aveva segnalato all'azienda di Manlo Park "numerose violazioni delle condizioni d'uso della piattaforma, come cambi di nome che hanno trasformatononino partitiche; l'uso di profili falsi; contenuti d'odio (hate speech); comportamenti non autentici o di spam delle", scrivono in in una nota pubblicata oggi sul loro sito. Nel report che Avaaz ...

Andst7 : Facebook ha chiuso pagine pro-M5S e pro-Lega non ufficiali con 2,5 milioni di iscritti che generavano campagne di o… - AndreaMarcucci : Ora che #Facebook ha chiuso 23 acconti di #fakenews, legati al M5S e Lega, è indispensabile istituire una commissio… - HuffPostItalia : Facebook ha chiuso 23 pagine italiane con oltre 2,46 mln di follower che condividevano informazioni false e contenu… -