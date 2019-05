Volo Ryanair | stormo di uccelli nel motore | atterraggio regolare

Volatile finisce nel motore dell’aereo - Volo Ryanair rientra a Palermo : Un aereo Ryanair, decollato da Palermo alle 06:25 e diretto a Roma, è rientrato nello scalo siciliano perché un Volatile è finito nel motore: il comandante si è messo in contatto con la torre di controllo per chiedere l’autorizzazione all’atterraggio, che gli è stata concessa. I passeggeri sono stati dirottati su un altro volo, diretto a Roma, partito alle 10. Il gestore dello scalo palermitano ha precisato che si è trattato di un ...

Volo Ryanair Bari-Pisa costretto a rientrare in aeroporto dopo decollo : "Impatto con stormo" : Disagi nella serata di ieri per i passeggeri del Volo Ryanair Bari-Pisa, che poco dopo la partenza è stato costretto a rientrare sulla pista dell'aeroporto barese Karol Wojtyla. Secondo quanto...

Piloti assunti da false compagnie aeree e stipendi pagati come indennità di Volo : “Così Ryanair non paga le tasse in Italia” : Ha usato società straniere registrate in Italia come “compagnie aeree”, ma che non possiedono neanche un ultraleggero per i voli della domenica e non sono autorizzate dall’Enac, per evadere i contributi previdenziali sugli stipendi di 600 tra Piloti e assistenti di volo. Lo ha fatto almeno per tutto il 2014, anno nel quale non ha versato loro nemmeno i contributi per la tredicesima e la quattordicesima. Si difende da sempre ...

Boeing 737 - fumo da turbina durante Volo Ryanair da Napoli a Treviso : atterraggio senza difficoltà. “Una perdita d’olio” : Il pilota di un aereo Boeing 737 della Ryanair proveniente da Napoli e diretto a Treviso ha chiesto questa mattina alla torre di controllo dell’aeroporto “Antonio Canova” l’attivazione del piano d’emergenza dopo aver notato del fumo in uscita da un motore durante la fase di atterraggio. Il volo, che trasportava 170 passeggeri, è arrivato comunque regolarmente a Treviso alle 7,54 di domenica e non ci sono state difficoltà. I ...

Rissa sul Volo Ryanair - il comandante è costretto a dirottare l'aereo : Qualche urlo, alcuni strattoni e poi una Rissa. Che neanche il personale sarebbe riuscito a sedare. Il tutto su un volo Ryanair partito sabato mattina da Glasgow Prestwick, nel Regno Unito, e diretto a Tenerife.A essere coinvolti due uomini, che avrebbero litigato a causa di una donna "che non indossava le scarpe". I due avrebbero poi iniziato a prendersi a pugni, trascinando nello scontro altri passeggeri. Il tutto di fronte a adulti e bambini ...