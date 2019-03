Bullismo a Pistoia | 15enne ubriaca legata e con scritte oscene sul viso

vanityfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) L’avrebberoe le avrebbero scritto sulla faccia. La vittima di questo atto di probabile, sui cui la polizia sta indagando per capirne i dettagli, è una ragazza di 15 anni che partecipava a un’assemblea di Istituto aLa ragazza era, secondo le ricostruzioni dei giornali locali, e un gruppo di studenti che l’avrebbe presa di mira, dopo averla, le avrebbe messo lo scotch sulla bocca (anche se questa circostanza non è confermata da tutte le fonti) e scritto frasisul volto. Alcuni ragazzi del liceo artistico Petrocchi, che erano in assemblea allo spazio espositivo Ex Breda, le avrebbero anche tirato acqua e rifiuti.La giovane sarebbe arrivata all’assemblea con uno zaino pieno di birre. Era con alcuni amici maggiorenni. Si sarebbeta durante la mattinata volontariamente. I ragazzi avrebbero approfittato della sua condizione. Alla ...

