Stadio Roma | la procura chiede l' archiviazione delle accuse all' assessore M5s Frongia

Inchiesta Stadio Roma - Procura chiede l’archiviazione per l’assessore Frongia : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione della posizione dell’assessore allo sport del comune di Roma, Daniele Frongia, indagato per corruzione nell’ambito del filone principale dell’Inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Lo apprende l’Ansa da fonti giudiziarie. La contestazione a Frongia – che si è autosospeso e ha rimesso le deleghe – è dovuta a una vicenda raccontata da Parnasi ai pm in uno dei suoi interrogatori, di cui ...

Lega Serie A - Miccichè alza la voce : “lo Stadio della Roma si faccia al più presto” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha parlato del tanto discusso caso dello stadio della Roma ancora lontano dall’essere realtà Nell’ottica di un rinnovamento degli stadi italiani ”è importante che le autorità locali supportino i club in questo percorso, soprattutto quando si dimostrano disponibili ad investire somme ingenti come quelle ipotizzate dalla Roma per il suo nuovo stadio”. Lo dice Gaetano ...

Stadio Roma; Caudo : “Fossimo rimasti - impianto sarebbe ora in costruzione “ : Roma – Giovanni Caudo presidente del III municipio di Roma, intervistato da Alessio Di Francesco di Radio Radio, è tornato a parlare del progetto Stadio della Roma a Tor di Valle. Presidente Caudo, lei può essere definito il papà dello Stadio della Roma a Tor di Valle, in un suo intervento sull’Huffington Post ha rivelato che se l’Amministrazione Raggi avesse voluto, avrebbe potuto recedere dal procedimento che avevate incardinato. E’ ...

Il giallo dello Stadio - la Raggi in Qatar : troverà Totti e i vertici della Roma : Roma Il viaggio, segretissimo, è rimasto in sospeso fino alla fine: troppi i preparativi in Campidoglio per la visita del Papa. Poi alla fine ieri mattina Virginia Raggi ha detto sì. E, come ...

Grancio : realizzare Stadio altrove per coniugare interessi città e A.S. Roma : Roma – “realizzare il nuovo stadio coniugando nel modo piu’ efficace gli interessi della citta’ e quelli dell’A.S. Roma SpA non e’ un’eresia, lo sostengo invece da tempo, unitamente ai comitati civici ed alle associazioni che hanno condotto fin dall’inizio questa vertenza. La diversita’ sostanziale rispetto all’infelice localizzazione di Tor di Valle sta nel fatto che il timone delle ...

Stadio Roma - Gasparri : “non si farà - la città non è pronta” : “Roma-Napoli alle 15.00? Sull’ordine pubblico ci sono sempre tante tesi, io sono per il vigilare sempre e comunque. E’ chiaro che in notturna ci sono piu’ problemi, ma spero che domenica i toni siano tranquilli”. Sono le dichiarazioni del senatore di Forza Italia e grande tifoso della Roma, Maurizio Gasparri, ai microfoni di Radio Crc. “Da tifoso Romanista ho sempre ricordato folklore per questa sfida, ...

Stadio Roma - Pallotta mette in chiaro le cose : “vogliamo iniziare i lavori entro il 2019” : In un messaggio inviato alla stampa, il presidente della Roma ha sottolineato come la sua intenzione sia quella di iniziare i lavori per il nuovo Stadio entro il 2019 “Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019 e dare alla Roma lo Stadio che merita“. James Pallotta rilancia sulla questione del nuovo Stadio del club giallorosso, nonostante le inchieste giudiziarie degli ultimi mesi e i possibili nuovi ritardi sulla costruzione ...

Stadio Roma - Pallotta : “Via ai lavori entro il 2019” : Il presidente giallorosso, James Pallotta è tornato a parlare della questione Stadio all’emittente radiofonica Teleradiostereo: “Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019 e dare al club l’impianto che merita. I tifosi vogliono lo Stadio per loro e per stare più vicino alla squadra“. Dopo l’arresto di Marcello De Vito, la Roma era convinta di veder approvata la variante urbanistica nel mese di maggio, ma adesso ...

