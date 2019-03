Libia | migranti dirottano mercantile e puntano su Malta Salvini | «Sono pirati»

Migranti dirottano mercantile dalla Libia a Malta. Salvini : pirati - per loro porti chiusi | : La nave stava tornando in Libia dopo aver soccorso 120 persone, alcune delle quali l'avrebbero costretta a dirigersi a Nord. Salvini: "pirati. L'Italia la vedranno col cannocchiale". Su Sea Watch, la ...

Libia - migranti dirottano mercantile e puntano su Malta. Salvini : «Pirati». Sea Watch - ipotesi sequestro di persona : Lo ha annunciato il vicepremier, che ha aggiunto: «L’Italia la vedranno con il cannocchiale». La procura di Roma sul caso Sea Watch: «Da accertare reati ministeriali»

Migranti dirottano mercantile che li sta riportando in Libia - Salvini : "In Italia non entrano" : Il mercantile "Elhiblu 1" che aveva soccorso un gruppo di 108 Migranti che avevano fatto naufragio nel Mediterraneo, in zona Sar libica e li stava riportando a Tripoli, è stato costretto ad invertire la rotta e sta puntando verso Malta. A dare notizia del dirottamento è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'azione di forza è avvenuta quando la nave era a sole sei miglia da Tripoli: i Migranti, resisi conto che stavano ...

Migranti dirottano nave che li riportava in Libia (mentre l'Ue sospende i soccorsi in mare) : Il mercantile aveva soccorso nell'area Sar libica 108 persone in fuga dal Nord Africa. Salvini: "Sono pirati". La notizia...

Mercantile verso Libia dirottato da migranti/ Salvini : pirateria - ora Malta o Sicilia : Mercantile verso la Libia dirottato dai migranti appena salvati: Salvini 'atto di pirateria, ora diretti verso Malta o Lampedusa. In Italia non entrano'

Libia - migranti dirottano mercantile : Lo ha annunciato il vicepremier, che ha aggiunto: «L’Italia la vedranno con il cannocchiale». La procura di Roma sul caso Sea Watch: «Da accertare reati ministeriali»

Stava tornando in Libia - un gruppo di migranti dirotta mercantile : Cronaca Sea Watch, faro dei magistrati sui documenti segreti tra Viminale e Capitanerie La Sea Watch come la Diciotti Trattenere per giorni a bordo di una nave migranti soccorsi configura il reato di ...

Migranti - Salvini : “Mercantile dirottato dopo aver salvato naufraghi. Stava tornando il Libia. Ora fa rotta verso Malta” : “C’è in corso un’ipotesi di dirottamento di un mercantile che Stava arrivando in Libia dopo aver soccorso Migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con Migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l’Italia la vedranno col cannocchiale”. L'articolo Migranti, ...

Viminale : migranti dirottano in Libia un mercantile - qui non sbarcheranno : «C'è in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o...

Migranti dirottano mercantile in Libia. Il Viminale : «Qui non sbarcheranno» : «C'è in corso un'ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso Migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o...

I lager per migranti in Libia - ecco le prove : ... dolorosamente,in un accumulo di orrori che non avrebbero dovuto mai più accadere e ancor meno essere legittimati o ignorati dal mondo civilizzato. Spiega l'autore: 'Nel libro racconto come i ...

Msf entra in un centro di detenzione in Libia : drammatiche condizioni dei migranti - malnutrizione allarmante : I migranti ricevono un pasto ogni 2-3 giorni, mentre i nuovi arrivi possono aspettare fino a 4 giorni prima di poter mangiare

I veri responsabili del traffico di migranti restano in Libia : I veri responsabili delle traversate in mare restano in Libia Parigi, 20 mar 08:36 - (Agenzia Nova) - I veri responsabili del traffico di migranti restano in Libia, non sono gli scafisti che compiono le pericolose traversate in mare. È quanto afferma il settimanale francese “L’Obs”, che ha incontrat

I dubbi sulla capacità della Libia di soccorrere migranti : Un’intervista al direttore degli affari legali dell’autorità marittima internazionale sulla zona di ricerca e soccorso libica per la trasmissione Report di Rai 3. Leggi