Samsung Galaxy A70 è ufficiale | display da 6 | 7 pollici con scanner per le impronte

Samsung Galaxy A40 : prezzo - uscita in Italia e scheda tecnica. I colori : Samsung Galaxy A40: prezzo, uscita in Italia e scheda tecnica. I colori Manca pochissimo alla presentazione ufficiale del nuovo device Samsung. Il Galaxy A40 sta per debuttare, le informazioni sulla sua scheda tecnica sono quasi tutte svelate, il prezzo inoltre è già comparso su alcuni store sul web in giro per l’Europa. Vediamo tutti i dettagli sullo smartphone di fascia medio-bassa della casa sud coreana. Samsung Galaxy A40: la ...

TIM Party premia i propri clienti con Samsung Galaxy S10 : I clienti TIM Party hanno da oggi la possibilità di vincere uno dei 10 Samsung Galaxy S10 in palio, con possibilità che crescono a seconda della posizione. L'articolo TIM Party premia i propri clienti con Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G/ Ecco quando esce e quanto costerà : Il mondo dell'hi-tech si scalda con l'uscita ormai imminente del Samsung Galaxy S10 5G che si propone come un vero e proprio crack sul mercato

Recensione Samsung Galaxy M20 : ottima autonomia - poi poco altro : La fascia di mercato più ambita degli ultimi anni è la fascia bassa, spesso sfruttata da brand emergenti per farsi un nome ed entrare nelle grazie dei consumatori. Questa strategia ha fatto la fortuna di Huawei prima e di Xiaomi oggi, ma c’è un altro brand che punta a questa fascia per consolidare la sua […] L'articolo Recensione Samsung Galaxy M20: ottima autonomia, poi poco altro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A6 Plus riceve Android 9 Pie in Italia - Huawei P10 in Europa : Samsung Galaxy A6 Plus riceve l'aggiornamento ad Android Pie in Italia, mentre Huawei P10 quello alla EMUI 9 in Europa. Pronto a scaricare i nuovi firmware? L'articolo Samsung Galaxy A6 Plus riceve Android 9 Pie in Italia, Huawei P10 in Europa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold - il lancio in Europa a partire dal 26 aprile : Samsung ha confermato la data di lancio del Galaxy Fold sul mercato europeo. Il primo smartphone al mondo con schermo pieghevole potrà essere ordinato a partire dal 26 aprile, per arrivare nei negozi il 3 maggio.

Samsung Galaxy S10 - S10+ - S10e e A50 si aggiornano con miglioramenti a PowerShare e sensore di impronte : Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e A50 stanno iniziando a ricevere in questo ore un nuovo aggiornamento software: i primi tre accolgono le patch di sicurezza di marzo e non solo, il quarto presenta miglioramenti al sensore di impronte. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e A50 si aggiornano con miglioramenti a PowerShare e sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G raggiungerà velocità da capogiro fino a 4 Gbps : Samsung ha già confermato che il Galaxy S10 5G, il primo smartphone al mondo compatibile con lo standard di rete mobile di prossima generazione, verrà ufficialmente messo in commercio il prossimo 5 aprile. L'operatore sudcoreano SK Telecom sta rilevando dati incredibili che permetterebbero a Samsung Galaxy S10 5G di raggiungere velocità fino a 4 Gbps in modalità Triple Aggregation. L'articolo Samsung Galaxy S10 5G raggiungerà velocità da ...

Tempo di aggiornamenti per il Samsung Galaxy S10 : migliora il Wireless PowerShare a marzo : Un inizio di settimana decisamente intenso per coloro che di recente hanno deciso di acquistare subito un Samsung Galaxy S10. Proprio in queste ore, infatti, il colosso coreano ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di marzo per il freschissimo top di gamma, con un intervento dal punto di vista software che dovrebbe andare oltre il solito intervento per la sicurezza. Insomma, dopo aver analizzato la questione inerente il modello 5G ...

Samsung Galaxy Note 7 FE riceve l’aggiornamento ad Android 9 Pie : Samsung Galaxy Note 7 FE, l’edizione ricondizionata del dispositivo originale, nata a seguito dei problemi alla batteria, sta per ottenere l'aggiornamento a Android 9 Pie che ha appena iniziato il roll out. L'update a Android 9 Pie, delle dimensioni di circa 1588 MB, è ora disponibile con la versione firmware N935FXXU4CSC4 e presto porterà tutte le funzioni dell'ultima release di Android oltre a quelle dell'interfaccia utente Samsung One UI, ...

Potrebbe essere questo il Samsung Galaxy Note 10 : hardware a nudo : Un vagone di indiscrezioni si sta concentrando sulla figura del Samsung Galaxy Note 10, a partire da quello che già oggi sappiamo sul conto del Galaxy S10 Plus, di cui il phablet di prossima generazione Potrebbe prendere in eredità molte caratteristiche, andandone ad ottimizzare altre. Stando a quanto riportato da 'slashgear.com', il dispositivo dovrebbe distinguersi per un rapporto screen-to-body pari all'89%, contro l'87.5% del Galaxy S10 ...

Se chiamate spesso in VoIP con un Samsung Galaxy S10 l’autonomia potrebbe essere un problema : Per qualche ragione una volta chiusa la chiamata VoIP i Samsung Galaxy S10 non riescono più ad entrare in modalità deep sleep L'articolo Se chiamate spesso in VoIP con un Samsung Galaxy S10 l’autonomia potrebbe essere un problema proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A90 dovrebbe avere una fotocamera a scomparsa rotante - uno schermo da 6 - 73 pollici e una CPU Snapdragon 7150 : Ecco le ultime indiscrezioni sul Samsung Galaxy A90, smartphone prossimo al lancio e che sta stuzzicando la curiosità di addetti ai lavori e appassionati L'articolo Samsung Galaxy A90 dovrebbe avere una fotocamera a scomparsa rotante, uno schermo da 6,73 pollici e una CPU Snapdragon 7150 proviene da TuttoAndroid.