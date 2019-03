Karla Souza de Le Regole del Delitto Perfetto nella serie El Presidente sullo scandalo

El Presidente - Amazon prepara una serie sullo scandalo Fifa con Karla Souza di Le Regole del Delitto Perfetto : Lo scandalo corruzione che nel 2015 sconvolse il mondo del calcio internazionale, portando alla fine dei "regni" di Sepp Blatter alla Fifa e Michel Platini all'Uefa, diventerà una serie realizzata da Amazon Prime Video.El Presidente - The President è un drama in 8 episodi prodotto da Gaumont, già dietro al successo di Narcos, che racconterà il Fifa Gate, come è stato chiamato lo scandalo internazionale. Armando Bo, già regista e ...

Le Regole del Delitto Perfetto 6 è già prevista per Karla Souza : “Nel finale Laurel non è una vittima” : Non è ancora chiaro se Le Regole del Delitto Perfetto 6 ci sarà o meno: ABC non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo di How To Get Away With Murder, anche se il finale aperto della quinta stagione lascia pensare che la serie sia destinata ad avere almeno un altro capitolo, che potrebbe essere quello conclusivo. Grande protagonista dell'ultimo episodio è stata Karla Souza, interprete di Laurel Castillo, che dopo un confronto con suo ...