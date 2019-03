Infortunio Nurkic | immagini shock | tibia e perone spezzati VIDEO

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019) Jusufè stato uno dei protagonisti della notte NBA suo malgrado a causa di unche ne condizionerà la stagione A 20 giorni dai playoff è successo ciò che di peggio non poteva accadere per, Portland e per tutti gli appassionati di basket che vorrebbero vedere lo spettacolo della NBA ai suoi massimi. Unche sconsigliamo di guardare ai deboli di stomaco, unche terrà a lungo ai box il centro bosniaco. Jusufdurante un duello a rimbalzo si è rotto, lasciando i propri compagni a bocca aperta e sottoa bordo campo. Una notizia pessima per Portland che adesso si approccerà ai playoff senza il cento titolare, di seguito ildell’del povero Jusuf.WARNING: graphic injuryPrayers up for Jusuf! pic.twitter.com/0LccYLil3y— Red Bun Football (@RBFutbolTweets) ...

dchinellato : Portland aritmeticamente ai playoff per il 6º anno di fila battendo Brooklyn 148-144 dopo 2 supplementari. Ma perde… - ell3nne : RT @DaRonz82: Non c’è bisogno di vedere le immagini dell’infortunio di Nurkic: bastano le facce di chi gli sta intorno per percepire la sof… - ansacalciosport : Nba, Portland ai playoff ma perde Nurkic. Per il lungo bosniaco grave infortunio e stagione finita | #ANSA -