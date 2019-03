Siamo alla fine del regime militare in Thailandia?

Rinnovo Rugani : ci Siamo - ma occhio alla mossa di Paratici : Rinnovo Rugani- Tutto pronto per il Rinnovo contrattuale di Daniele Rugani in maglia bianconera. Come sottolineato dai principali quotidiani sportivo, e come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, il difensore bianconero sarebbe pronto a mettere nero su bianco il suo Rinnovo con il club bianconero. Contratto fino al 2023 e aumento dell’ingaggio da 1,7 […] More

Lega - Micciché : “Lotta alla pirateria? Siamo sulla buona strada” : Intervenuto ai microfoni di Sky, il presidente della Lega di serie A, Gaetano Micciché, commenta così la notizia relativa alle pesanti condanne inflitte in Inghilterra contro gli operatori di un’emittente pirata: “Il tema della pirateria è importante e drammatico ma stiamo intervenendo in maniera seria e decisa anche noi in Italia. In Italia Siamo sulla strada giusta anche se ci sono ancora diversi siti pirati e sono circa due ...

Mercato Juventus - ci Siamo : la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte da protagonista in vista del prossimo Mercato estivo. I bianconeri valuteranno con calma il da farsi, ma la sensazione è che le attenzioni bianconere saranno riservate per un centrocampista e per un difensore. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche dei due potenziali nuovi acquisti. […] More

La ferocia di Mazzeo che vuol tenersi stretta la serie B : 'Tiriamo fuori l'orgoglio e penSiamo solo alla salvezza del Foggia' : In Uruguay è famosa come 'garra charrua'. Grassadonia l'ha definita ' ferocia '. La cattiveria agonistica che si poteva leggere distintamente nello sguardo di Fabio Mazzeo, nella sua esultanza carica ...

«Salvini - ma quale arresto?! Siamo noi che Siamo dalla parte del diritto» : Il valore legale di quella direttiva lascia il tempo che trova: è un testo di propaganda politica più che un testo normativo. Il ministro ha addirittura chiesto il vostro arresto... Quando ci diranno ...

Wanda Nara parla del rapporto tra l'Inter e Icardi a Tiki Taka : 'Siamo vicini alla pace' : Wanda Nara è tornata a parlare sul caso Icardi nel corso della precedente puntata del programma calcistico Tiki Taka. La moglie e procuratrice dell'attaccante nerazzurro è tornata sulla questione Inter e sul rapporto con Marotta. Secondo quanto rivelato dalla donna, pare proprio che, molto presto, potrebbero esserci sereni risvolti nella vicenda: "La pace è vicina" ha esordito Wanda. Le parole di Wanda Nara nel corso dell'Intervista a Tiki Taka: ...

Wanda Nara : «Caso Icardi? Con Marotta Siamo vicini alla pace» : TORINO - Wanda Nara torna in televisione e continua a parlare del caso Icardi . In diretta al programma Tiki Taka , la moglie dell'attaccante argentino è intervenuta per chiarire la situazione legata ...

Perché non posSiamo non dirci dalla parte di Greta : Certo oggi l'autorità di scienza e scienziati è fortemente messa in discussione e gente come Donald Trump può usare un'improvvisa ondata di freddo come controprova del riscaldamento globale senza per ...

Nicola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - perché non posSiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

Salisburgo -Napoli - Allan : 'Contenti - ma nel secondo tempo ci Siamo abbassati troppo presto' : Dispiace per il mio errore, ma se vogliamo andare avanti dobbiamo giocare meglio Allan , centrocampista del Napoli , ha analizzato la sconfitta contro il Salisburgo ai microfoni di Sky Sport : '...

La Lazio replica alla Raggi : 'Non Siamo figli di un Dio minore' : ROMA - Il portavoce della Lazio , Arturo Diaconale , ha pubblicato sul sito ufficiale del club biancoceleste una nota in riferimento alle dichiarazioni radiofoniche della sindaca Virginia Raggi . ' In ...