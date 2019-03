Roma | c’è ok commissione Ambiente a piano Protezione civile

SPAL-Roma - formazioni ufficiali e ultime Serie A : c’è Schick : SPAL ROMA, formazioni – Dopo la rassicurante, più che convincente, vittoria contro l’Empoli, per la Roma è tempo di un’altra partita contro una squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere. Il 2-1 rifilato ai toscani è rappresentato il nuovo esordio sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri, tornato nella Capitale dopo le esperienze estere e soprattutto […] L'articolo SPAL-Roma, formazioni ufficiali e ultime ...

C’era una volta Roma… “Messalina” : Un fantasma si aggira nei pressi del Colosseo. E’ una bellissima donna vestita di bianco, con capelli lunghi e neri, sciolti sulle spalle…è Messalina, la donna più desiderata dell’Impero Romano. E’ il 38 d.C. quando la giovane patrizia, a soli 14 anni, diviene imperatrice dopo il matrimonio con l’imperatore Claudio. Non appena salita al trono, in breve tempo, diviene una delle donne più desiderate a Roma per la sua inebriante bellezza. Messalina ...

Roma - esonerato Di Francesco. In pole per la sostituzione c’è Claudio Ranieri : Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Roma. La dirigenza giallorossa ha esonerato l’allenatore dopo il pesante k.o. nel derby contro la Lazio e l’eliminazione dalla Champions League in virtù della sconfitta per 3-1 contro il Porto. In pole per la sostituzione del tecnico c’è Claudio Ranieri, esonerato negli scorsi giorni dal Fulham. “Da parte mia e di tutta l’As Roma, vorrei ringraziare Eusebio per ...

Porto-Roma - come vederla in tv e streaming. C’è la diretta sulla Rai gratis e in chiaro : Manca sempre meno al match tra Porto e Roma: dal 2-1 dell’Olimpico ci si trasferisce all’Estadio Do Dragao, per il ritorno di una sfida che vale tanto per entrambe le formazioni in questo ritorno degli ottavi di Champions League. La sfida è tra due squadre che, nei rispettivi campionati, stanno passando momenti simili e diversi: il Porto ha appena perso la prima posizione nella Primeira Liga a causa della sconfitta per 1-2 nello ...

Porto-Roma in tv - come vederla gratis e in chiaro. Orario e programma. C’è la diretta sulla RAI! : Si disputa questa sera il match di ritorno tra Porto e Roma, valido per gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. La Roma parte dal vantaggio di 2-1 conseguito allo Stadio Olimpico per effetto della straordinaria notte di Nicolò Zaniolo, in grado di catturare l’attenzione dell’intera Europa con questa partita. Sarà una giornata tutta da vivere in chiave giallorossa, se non altro per cancellare il ricordo del derby perso ...

Porto e Roma contro - ma c’è qualcosa che le accomuna… : Domani saranno una di fronte all’altra, contro, per la seconda volta dopo la sfida d’andata. Si affronteranno a viso aperto dando il massimo per conquistare la qualificazione. Eppure siamo convinti che calciatori e dirigenti di Porto e Roma, se sabato sera si fossero trovati vicini, si sarebbero sicuramente consolati a vicenda. Motivo? Entrambe, per qualche strano scherzo del destino (e del calendario) sono reduci dalle ...

Sirene estere per Zaniolo - la Roma resiste ma si cautela : c’è Chiesa : Sono tra i prospetti italiani più interessanti e che si spera possano fare le fortune della Nazionale Italiana del futuro prossimo. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa, autentici “gioielli” che Roma e Fiorentina vogliono gestire con cautela, estrema calma ed oculatezza. Ma cosa c’entrano in questo momento i due calciatori? Potrebbero, ma siamo soltanto alle idee, essere legati da particolari intrecci di ...

C’era una volta Roma… “Il Giardino degli Aranci” : Ci troviamo nel Giardino degli Aranci sul colle Aventino, in uno dei luoghi più conosciuti a Roma per il magnifico panorama che regala ai milioni di turisti che visitano la nostra città ogni anno. Nel XIII secolo, il Parco era parte della roccaforte della famiglia Savelli, dalla quale proviene il nome originale “Parco Savelli”. Successivamente la proprietà venne acquisita dai frati Domenicani, che nel 1219 ottennero l’affidamento della ...

Nel derby c’e’ solo Lazio - Roma altra figuraccia : La Lazio batte la Roma per 3-0 e frantuma il sogno giallorosso di agganciare l'Inter al quarto posto. I Romanisti, fermi a 44 punti devono anzi guardarsi le spalle propio dai biancazzurri a quota 41, con una partita in meno, dal Torino a 38 che domani affrontera' in casa il Chievo e dall'Atalanta che incontrera' la Fiorentina. Si infiamma cosi' ancora di piu' la lotta per un posto in Europa. Subito avanti la Lazio nel primo tempo e dopo appena ...

Einar sarà in concerto a Roma e Milano: tutto quello che c'è da sapere sui biglietti

C’era una volta Roma… “Bunker di Villa Torlonia” : Ci troviamo in via Nomentana 70, all’interno di una delle più recenti ville nobiliari romane…Villa Torlonia. Particolarmente piena di fascino ed eleganza, ricorda l’originalità dei giardini inglesi, ma nello stesso tempo con i suoi edifici ottocenteschi presenti all’interno del parco, è capace di creare un mix di epoche distanti tra loro, creando un’atmosfera unica nel suo genere. Nel 1925 la Villa venne concessa come residenza a Mussolini ...

Roma - c’è una discarica abusiva sopra la necropoli imperiale scampata all’Alta Velocità : sopra i resti archeologici, invece del Parco l’immondizia selvaggia. Talmente tanto da essere finita sotto sequestro. Accade a Roma, nel IV municipio, dove si trova un grande rettangolo di terreno non edificato, a fianco dell’A24, tra il viadotto della Serenissima e Casal Bertone. Circa 40mila metri quadrati in abbandono, da anni. Occupati “da una ventina di baracche e da una grande quantità di elettrodomestici, calcinacci, materiali da ...

Frosinone-Roma - Baroni : “c’è grande delusione - pagate le disattenzioni” : Sconfitta per il Frosinone nella gara di campionato contro la Roma, recriminano i padroni di casa per la sconfitta contro i giallorossi. I padroni di casa sono passati in vantaggio poi hanno raggiunto il pareggio poi al’ultimo minuto la beffa con il gol di Dzeko, ko pesante per la corsa salvezza. Ecco le parole dell’allenatore Baroni ai microfoni di DAZN: “c’è delusione perchè quando disputi una partita così contro ...