Mosca: missili e bombardieri in Crimea

La Russia ha schierato induenucleari Tupolev Tu-22M3 ea corta gittata Iskander. Lo dichiara il presidente della Commissione Sicurezza e Difesa del Senato russo, Viktor Bondarev, che interpreta il dispiegamento deicome una risposta allo scudostico Usa in Romania. Il 2 febbraio gli Stati Uniti hanno sospeso la propria partecipazione al Trattato sul disarmo nucleare in polemica con, accusata di varie violazioni della storica intesa del 1987 siglata da Reagan e Gorbaciov.(Di lunedì 18 marzo 2019)

