Ferrara | aggredisce carabiniere durante controllo | fermato nigeriano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Aggressione ai danni di una giovaneda parte di un violentoun"operazione di. Lo straniero era statodomenica mattina in via Cesare Battisti, insieme ad altri 4 connazionali, da una pattuglia di militari del comando di. Nessuno degli extracomunitari ha fatto una piega ed ha esibito in tutta tranquillità i documenti agli uomini dell"Arma, tranne il sopra citato soggetto.Apparso fin da subito agitato, alla richiesta di identificarsi ha dato subito in escandescenze, prendendo di mira la donna in divisa. Questa, scaraventata con forza contro la gazzella, è finita rovinosamente a terra, riportando alcune ferite.Grazie al pronto intervento di un collega, che nel frattempo aveva già richiesto l"invio di rinforzi in centrale, il facinoroso africano è stato infine bloccato a terra ed ammanettato. Condotto in caserma per le ...