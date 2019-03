Sci alpino | Coppa Europa 2019 | Urs Kryenbuehl vince la discesa di Stella Nevea davanti a

oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ursha vinto lalibera di, valevole per le Finali didi sci. Lo svizzero ha centrato il successo con il tempo di 1:10.43 in una gara quanto mai equilibrata su una pista poco selettiva, beffando per appena 10 centesimi il nostro Davide Cazzaniga, mentre ha completato il podio Florian Schieder a 21, per una bella doppietta azzurra.Quarta posizione per l’austriaco Daniel Danklmaier a 25 centesimi, quinta per il francese Nils Alphand a 44, sesta e settima per gli austriaci Stefan Babinsky e Niklas Koeck, rispettivamente a 48 e 49 centesimi. Ottava posizione per il francese Victor Schuller a mezzo secondo esatto, quindi completano la top ten altri due austriaci, Manuel Traninger e Christopher Neumayer, rispettivamente a 57 e 60 centesimi.Gli altri italiani: 12esimo Mattia Casse a 75 centesimi,a Matteo Simoni a 77, ...

