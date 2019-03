Ottavi di Champions League | Juventus-Atletico Madrid | il 12 marzo su Sky Sport

Buffon - addio Champions agli Ottavi : PSG scelta giusta? : Buffon dice addio alla Champions League agli ottavi di finale. Un addio clamoroso dopo il 2-0 dell’andata in terra inglese. Il PSG lascia la Champions League dopo il 3-1 del match di ieri sera, e soprattutto dopo la clamorosa papere di Buffon nel gol del 2-1 e dopo un nuovo rigore a tempo scaduto che […] More

Porto-Roma - Ritorno Ottavi Champions League 2019 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 21.00 la Roma affronterà in trasferta il Porto nel Ritorno degli Ottavi di finale di Champions League. All’Estádio do Dragão di Oporto i giallorossi arriveranno forti del risultato dell’andata, quando all’Olimpico si imposero 2-1 grazie ad una doppietta di Zaniolo. Il gol siglato da Adrian Lopez tiene però in bilico il discorso qualificazione e la Roma dovrà quindi restare concentrata fino all’ultimo per riuscire ad ...

Porto-Roma in diretta su Rai1 e Sky : ritorno Ottavi Champions League : Continuano gli ottavi di finale di Champions League. Stasera, mercoledì 6 marzo 2019, sono in programma altre due partite di ritorno con calcio di inizio alle ore 21. Attesa per Porto-Roma, con i giallorossi che partono dal positivo 2-1 dell'andata. In campo anche Psg-Manchester UnitedLa sfida 'italiana' sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai1 e Rai1 HD. Entrambe le partite saranno visibili su Sky (Porto-Roma anche in 4K HDR per i ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna pareggia a Le Mans nell’andata degli Ottavi : La Virtus Bologna pareggia 74-74 a Le Mans. Un risultato che nel mondo della pallacanestro è assolutamente atipico, ma che con la formula dell’andata e ritorno diventa possibile. Questo è accaduto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, con la squadra di Pino Sacripanti che ora avrà la possibilità di guadagnarsi il pass per i quarti, vincendo con qualsiasi scarto. I migliori in casa Virtus sono Tony Taylor ed Amath ...

L’Ajax ha eliminato il Real Madrid negli Ottavi di finale di Champions League : L’Ajax ha battuto 4-1 il Real Madrid nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, qualificandosi ai quarti di finale dopo aver ribaltato la sconfitta per 2-1 subita all’andata. Al Santiago Bernabeu di Madrid, contro i campioni

Porto Roma - probabili formazioni Ottavi di Champions League : Manolas ok - Pastore out : arrivato il giorno del giudizio. Dopo il tracollo nel derby, Di Francesco si gioca il futuro in Portogallo: obbligatorio passare il turno, missione possibile dopo il successo ottenuto nel match di ...

Basket - Champions League 2019 : notte fonda in Russia per Venezia - il Nizhny Novgorod vince 95-72 nell’andata degli Ottavi : Finisce malissimo l’andata degli ottavi di finale di Basketball Champions League per l’Umana Reyer Venezia. La formazione di coach Walter De Raffaele è stata sconfitta dai russi del Nizhny Novgorod col punteggio di 95-72. Prestazione davvero opaca, quella degli ospiti, mai in grado di incidere e sommersi dai 34 punti di un devastante Kendrick Perry, alla miglior prestazione offensiva tra VTB League ed Europa. Convincenti anche Anton ...

Champions League 2019 : al via il ritorno degli Ottavi. Ecco il programma TV : Porto-Roma Tornano gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019 con le decisive partite di ritorno, che stabiliranno quali squadre giocheranno i quarti. Si parte con i primi quattro match in programma, su tutti quello della Roma, di scena sul campo del Porto a difendere il 2 a 1 dell’Olimpico. Le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione proprio di quella degli uomini di Di Francesco, trasmessa anche in chiaro su Rai ...

Il calendario delle partite di ritorno degli Ottavi di Champions League : Iniziano stasera con Real-Ajax e Borussia-Tottenham, domani la Roma si gioca la qualificazione in Portogallo

Ritorno Ottavi di Champions : il Borussia Dortmund cerca l’impresa : Questa sera, alle 21, va in scena il secondo atto di Borussia Dortmund-Tottenham. All’andata i tedeschi sono stati surclassati dagli inglesi che con un netto 3-0 sembrano aver chiuso il discorso qualificazione. A Dortmund c’è però chi ci crede ancora; è il caso del tecnico Lucien Favre che non alza bandiera bianca: “Sappiamo che sara’ dura, ma non si sa mai“. Il tecnico sottolinea come la sua squadra può ...