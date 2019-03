L’umanitario è donna

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) Lungi da me voler sostituire a stereotipi negativi, stereotipi affermativi. Ma il dato di fatto è che in tutto il settore che oggi chiamiamo "umanitario" e che comprende non solo le attività di assistenza, ma molte delle attività inserite nel cosiddetto Terzo settore, la presenza incisiva e importante delle donne ha radici antiche.Mentre in altri settori della società, occupazionali e non, nei decenni passati è stato necessario concentrare l'attenzione sui limiti di accesso o di crescita delle donne, il settore che conosco meglio, sia come professionista in ambito sanitario che come volontario e oggi nei vertici apicali del più vasto e longevo movimento umanitario del mondo – la Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – può esser considerato una felice anomalia.La presenza quantitativa e qualitativa ...

